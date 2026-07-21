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        YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

        ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, 2026-YKS cevap kağıtları ve adayların cevapları erişime açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 14:29 Güncelleme:
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        YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nden yapılan açıklamaya göre, 2026-YKS cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

        10 GÜN SÜREYLE ERİŞİME AÇILDI

        20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları; sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

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        ADAYLAR CEVAPLARINI GÖREBİLECEK

        Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

        Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek.

        Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösteriliyor.

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