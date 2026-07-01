30 milyar liralık işlem hacmi soruşturmanın merkezinde yer aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada; MASAK raporları, banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile diğer adli deliller incelendi. Uzun süredir devam eden çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir yapının faaliyet gösterdiğine dair önemli bulgulara ulaşıldı.

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37 ŞİRKET MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştirdiği belirlenen 37 şirket hakkında ayrıntılı mali inceleme yapıldı.

Mali analizlerde, soruşturmaya konu yapılanmanın 2016-2018 yılları arasında yaklaşık 30 milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. İncelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle söz konusu işlem hacminin uyumlu olmadığı değerlendirildi.

200 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA TEDBİR

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerine yönelik adli tedbirler de uygulandı. Bu doğrultuda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu.

Tedbir uygulanan mal varlığı unsurlarının yaklaşık piyasa değerinin 200 milyon TL olduğu belirtildi.

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9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda, suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda 30 Haziran 2026’da İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

ARAMALARDA PARA VE DEĞERLİ MADEN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda yüksek miktarda para, değerli maden ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Bilal Happani’ye ait olduğu belirtilen, Fatih Taya Hatun Mahallesi Tığcılar Sokak’taki Rococo İş Merkezi içerisinde bulunan Kuruluş Kuyumculuk isimli iş yerinde yapılan aramada 30 kilogram gümüş, 6 bin 260 dolar, 4 bin 880 avro ve 16 bin 805 TL ele geçirildi.

Uğur Demirel isimli şüphelinin Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Avcılar Mahallesi Karahöyük Caddesi’ndeki adresinde yapılan aramada ise 925 bin TL, 28 bin 450 dolar, 7 bin 300 avro, 825 sterlin, 609 gram altın, 2 tam altın, 1 yarım altın, 67 çeyrek altın, 7 bilezik ve 1 kilogram 150 gram gümüş ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın; suç gelirlerinin kaynağı, finansal transfer ağı, şirket bağlantıları, mal varlığı hareketleri ve yurt dışı para transferleri yönünden çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.