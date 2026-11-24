Antalya'da düzenlenen COP31'in üçüncü kapanış genel kurulunda örtü kararları üzerinde uzlaşı sağlanamadı. COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kimse istediği her şeyi almadı. Ancak herkes bu metinde kendini bulabilir. Uzlaşının manası da budur. İnşallah bu salon... Daha Fazla Göster

Antalya'da düzenlenen COP31'in üçüncü kapanış genel kurulunda örtü kararları üzerinde uzlaşı sağlanamadı. COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kimse istediği her şeyi almadı. Ancak herkes bu metinde kendini bulabilir. Uzlaşının manası da budur. İnşallah bu salondan çıkan karar, dünyaya çok taraflılığın hala sonuç üretebildiğini gösterecektir" dedi. Bakan Kurum, oturum akışına müdahale etmek isteyen BM İklim Sekreteryası İcra Sekreteri Simon Stiell'i ise uyararak, "Simon, yerine geç. Sözü ben vereceğim" ifadelerini kullandı. Daha Az Göster