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        Haberler Gündem 7. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

        7. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

        Kastamonu'da 7. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 20:57 Güncelleme:
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        7. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Karaca Sokak'taki bir apartmanın 7. katındaki evlerinin penceresinden aşağıya düşen Ömer Agah Koç ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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