Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem "7 milyona yakın vatandaş sosyal konutlarına kavuştu"

        "7 milyona yakın vatandaş sosyal konutlarına kavuştu"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaşın sosyal konutlarına kavuştuğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 20:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "7 milyona yakın vatandaş sosyal konutlarına kavuştu"

        Bakan Kurum'un sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda, Malatya İkizce'deki sosyal konuta yerleşen Mahmut Dönmez ve eşinin görüşleri yer aldı.

        Çift, deprem sonrasında karamsarlık yaşadıklarını ancak devletin iki yıl içinde evleri tamamlayıp teslim etmesini büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirtti.

        Videoda ifadelerine yer verilen Mahmut Dönmez'in eşi, "Evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var." ifadelerini kullandı.

        Kurum ise paylaşımında, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk. Hanım ablamız ile Mahmut abimiz de Malatya İkizce'de İlk Evim Projemiz ile sahip olduğu yuvalarında huzurla oturuyor."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ilgaz ve Küre dağlarında asfalt çalışması

        Türkiye'nin önemli dağları arasında yer alan Ilgaz ve Küre dağlarındaki köylerin sarp yolları, Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerince asfaltlanıyor. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        ABD'nin hedef aldığı stratejik nokta: Sirik
        ABD'nin hedef aldığı stratejik nokta: Sirik
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Ünlü futbolcu evlendi
        Ünlü futbolcu evlendi
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası