"7 milyona yakın vatandaş sosyal konutlarına kavuştu"

Bakan Kurum'un sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda, Malatya İkizce'deki sosyal konuta yerleşen Mahmut Dönmez ve eşinin görüşleri yer aldı.

Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk.



Hanım ablamız ile Mahmut abimiz de

Malatya İkizce’de İlk Evim Projemiz ile sahip olduğu yuvalarında huzurla oturuyor.



“Evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü… pic.twitter.com/OxetOjec20 — Murat KURUM (@murat_kurum) July 18, 2026

Çift, deprem sonrasında karamsarlık yaşadıklarını ancak devletin iki yıl içinde evleri tamamlayıp teslim etmesini büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirtti.

Videoda ifadelerine yer verilen Mahmut Dönmez'in eşi, "Evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var." ifadelerini kullandı.

Kurum ise paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk. Hanım ablamız ile Mahmut abimiz de Malatya İkizce'de İlk Evim Projemiz ile sahip olduğu yuvalarında huzurla oturuyor."