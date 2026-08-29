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        Haberler Gündem Yargı Adalet Bakanlığı’nın yeni hattı 3 ilde pilot olarak uygulanacak

        Adalet Bakanlığı’nın yeni hattı 3 ilde pilot olarak uygulanacak

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruların yapılabileceği "Alo Adalet 135" hizmetinin 1 Eylül'den itibaren Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 16:52 Güncelleme:
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        "Alo Adalet 135" hizmeti başlıyor

        Adalet Bakanlığı, vatandaşların yargı süreçlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. "Alo Adalet 135" hattı, 1 Eylül itibarıyla üç ilde pilot uygulama olarak hizmet vermeye başlayacak.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerini vatandaşlar için daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirmeye devam edeceklerini belirtti.

        ÜÇ İLDE PİLOT UYGULAMA BAŞLAYACAK

        Bakan Gürlek, "Alo Adalet 135" hizmetinin ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde uygulanacağını duyurdu.

        Yeni hat üzerinden vatandaşlar; ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde beş yılı aşan dava dosyaları ile üç yılı aşan soruşturma dosyaları hakkında başvuru yapabilecek.

        YAPAY ZEKA DESTEKLİ ASİSTAN DEVREDE OLACAK

        Başvuruların yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler aracılığıyla hızlı ve güvenli şekilde alınacağını belirten Gürlek, vatandaşların dosyalarına ilişkin taleplerinin Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına iletileceğini ifade etti.

        Bakan Gürlek, gerekli durumlarda ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından sürece ilişkin bilgilendirmelerin SMS yoluyla vatandaşlara ulaştırılacağını kaydetti.

        Adalet Bakanı Gürlek, yargı süreçlerinin etkinliğini artıran ve adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran uygulamaların hayata geçirilmeye devam edeceğini vurguladı.

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        #Alo Adalet 135
        #Adalet Bakanlığı
        #haberler
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