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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da çatıya panel döşeyen iki kişiden biri hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'da çatıya panel döşeyen iki kişiden biri hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir evin çatısına panel döşerken elektrik akımına kapılan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 22:59 Güncelleme:
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        Çatıda elektrik akımına kapılarak can verdi

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde bir evin çatısına panel döşeyen M.S. ile M.K. elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı M.K.'nin tedavi altına alındığı bildirildi.

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        #afyonkarahisar
        #elektrik akımı
        #haberler
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