Afyonkarahisar'da çatıya panel döşeyen iki kişiden biri hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde bir evin çatısına panel döşeyen M.S. ile M.K. elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı M.K.'nin tedavi altına alındığı bildirildi.