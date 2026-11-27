Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "6'sı çocuk 7 kişilik ailenin dramı yürek burktu" başlıklı haberlerin ardından İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ile Şişli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerinin ailenin ikamet ettiği adrese giderek kapsamlı sosyal inceleme başlattığı belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, ailenin geçici olarak Şişli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca bir otele yerleştirildiği aktarılan açıklamada, kalıcı barınma ihtiyacının karşılanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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Çocuklara yönelik sağlık ve danışmanlık tedbirlerinin uygulanması için gerekli sürecin başlatıldığı, ailenin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla da işlemlerin yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, ailenin durumunun ve sağlanan desteklere ilişkin sürecin yakından takip edileceği ifade edildi.

*Haberde ANKA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.