Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Bir Destan, Bir Nesil Kampı"na ilişkin paylaşım
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çanakkalede düzenlenen "Bir Destan, Bir Nesil Kampı"na ilişkin paylaşımda bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından "Bir Destan, Bir Nesil: Kardeşliğin İzinde" başlığıyla yapılan videolu paylaşımda şunlar kaydedildi:
Giriş: 08 Eylül 2026 - 21:26 Güncelleme:
"Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğümüz ile Azerbaycan YAŞAT Vakfı işbirliğinde, Türk Dünyasının Şehit Aileleri Arasında İlişkilerin Geliştirilmesi Programı kapsamında düzenlenen Bir Destan, Bir Nesil Kampı, Türkiye ve Azerbaycandan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin çocuklarının katılımıyla gerçekleştirildi. Çanakkalenin tarihi ve manevi atmosferinde bir araya gelen Türkiye ve Azerbaycandan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin çocukları, bir hafta boyunca ortak tarihimizin izinde unutulmaz anılar biriktirdiler. Çanakkalede ortak tarihimizin izinde buluşan gençlerimiz, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine yeni dostluklar eklediler."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ