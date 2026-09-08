Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Bir Destan, Bir Nesil Kampı"na ilişkin paylaşım

"Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğümüz ile Azerbaycan YAŞAT Vakfı işbirliğinde, Türk Dünyasının Şehit Aileleri Arasında İlişkilerin Geliştirilmesi Programı kapsamında düzenlenen Bir Destan, Bir Nesil Kampı, Türkiye ve Azerbaycandan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin çocuklarının katılımıyla gerçekleştirildi. Çanakkalenin tarihi ve manevi atmosferinde bir araya gelen Türkiye ve Azerbaycandan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin çocukları, bir hafta boyunca ortak tarihimizin izinde unutulmaz anılar biriktirdiler. Çanakkalede ortak tarihimizin izinde buluşan gençlerimiz, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine yeni dostluklar eklediler."