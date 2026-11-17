AK Parti Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda, 'Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye' sloganıyla düzenlenen programlara bakanlar, genel başkan yardımcıları, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, milletvekilleri ve teşkilat mensupları katıldı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaf, sanayici, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gençler, kadınlar, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelindi. Ev ve iş yeri ziyaretlerinde vatandaşların sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri dinlendi.

SAHA ÇALIŞMALARI ANKETLE DEĞERLENDİRİLDİ

Saha ziyaretlerinin ardından AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından programlara katılan isimlere yönelik kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirildi. Bakanlar, genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleri ve milletvekillerinden ziyaret ettikleri il ve ilçelerde karşılaştıkları sorunları ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmeleri istendi. Anketlerde ülke genelinde ortaklaşan sorunların yanı sıra il ve ilçelere özgü ihtiyaçlar da ele alındı. Böylece saha gözlemleri ve vatandaşların beklentileri tek bir raporda toplandı.

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RAPOR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Anket sonuçları ve saha değerlendirmeleri doğrultusunda hazırlanan rapor, AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Vatandaşların talepleri, yerel düzeyde öne çıkan sorunlar ve çözüm önerilerinin yer alacağı raporun, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek hizmet ve yatırımların planlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

EKONOMİ VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ELE ALINDI

Saha programları öncesinde il başkanlıklarında düzenlenen toplantılarda şehirlerin siyasi görünümü, merkezi ve yerel yönetim yatırımları ile vatandaşların hizmet beklentileri değerlendirildi. Ziyaretlerde ise Türkiye Yüzyılı hedefleri, ekonomi programı, Terörsüz Türkiye süreci ve hayata geçirilen yatırımlar gündeme geldi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.