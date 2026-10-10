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        Haberler Gündem Politika AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Özel'in iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi

        AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Özel'in iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi

        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'na katılmamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Özgür Özel'e tepki gösterdi. Sağlık sorunu nedeniyle oturuma katılamadığını belirten Zengin, "Allah muhalefet seçmeninin yardımcısı olsun. Bu nasıl bir Genel Başkanlıktır?" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 21:58 Güncelleme:
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        Özlem Zengin'den Özgür Özel'e tepki

        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Genel Kurulu'na katılmamasına ilişkin sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özel'in, fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalarının ardından kendisinin yerine başka bir grup başkanvekilinin görevlendirildiği yönündeki iddiasına tepki gösteren Zengin, oturuma sağlık sorunu nedeniyle katılamadığını belirtti.

        "BU NASIL BİR GENEL BAŞKANLIKTIR?"

        Özgür Özel'in açıklamalarını eleştiren Zengin, sosyal medya paylaşımında, "Allah muhalefet seçmeninin yardımcısı olsun. Bu nasıl bir Genel Başkanlıktır?" ifadelerini kullandı.

        Zengin, paylaşımının devamında, "Böyle giderse, Ümit Özlale'nin iftiralarından sonra bir de Özgür Özel'in yalanlarını duyan, Bornova Anadolu Lisesi mezunları 'böyle mezunlarımız olamaz' derlerse şaşırmam" dedi.

        Özel'in, "Özlem Hanım bu sözü söyledikten sonraki Meclis oturumuna Özlem Hanım yerine bir başka Grup Başkanvekili yolladılar" şeklindeki sözlerini hatırlatan Zengin, "Kendi partilerinde usul böyle olabilir ama Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi 'biz onlara benzemeyiz'" ifadelerine yer verdi.

        "SAĞLIK SORUNUM NEDENİYLE KATILAMADIM"

        Genel Kurul'a katılamamasının siyasi bir gerekçesi bulunmadığını savunan Zengin, rahatsızlığını Meclis'teki oturum sırasında bizzat dile getirdiğini belirtti.

        Zengin, "Çözümü için seferber olduğumuz böylesine önemli konularımız varken, böylesine akıldışı bir ithamla gündemi meşgul etmeye çalışmak da ancak kendilerinden beklenirdi" dedi.

        Rahatsızlığının Meclis kayıtlarında da görülebileceğini ifade eden Zengin, "Genel Kurul'da rahatsızlığımı bizzat ifade etmişken, bu nedenle bir sonraki gün katılamamışken, üstelik bu durum videolarda kayıtlı haldeyken, kendi arkadaşları dahi buna şahitken, bundan bir siyasi rant devşirmeye çalışmak da yine ancak kendilerinden beklenirdi" ifadelerini kullandı.

        "BU NE İNSANİDİR NE DE AHLAKİDİR"

        Özel'in açıklamalarının siyasi kazanç sağlama amacı taşıdığını öne süren Zengin, paylaşımında eleştirilerini sürdürdü.

        Zengin, "Bu ne insanidir ne de ahlakidir… Birbirlerini yemekten memleketin hayrına bir söz söyleyemeyenlerin düştükleri hal ortadır. Varın gerisini siz düşünün" ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

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