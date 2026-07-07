AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye'deki bombalı saldırılara sert tepki

Ömer Çelik: Suriye’nin başkenti Şam’da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetledi.
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 22:35 Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye’nin başkenti Şam’da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Suriye’nin başkenti Şam’da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz. Kardeş Suriye’nin yanındayız" ifadelerine yer verdi.
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