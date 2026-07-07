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        Haberler Gündem Ömer Çelik: Suriye’nin başkenti Şam’da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz

        Ömer Çelik: Suriye’nin başkenti Şam’da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 22:35 Güncelleme:
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        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye'deki bombalı saldırılara sert tepki

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye’nin başkenti Şam’da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz" dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Suriye’nin başkenti Şam’da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz. Kardeş Suriye’nin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

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