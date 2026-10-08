Ali Nuhoğlu, İmamoğlu davasında para trafiğini ve villa devrini anlattı

İmamoğlu suç örgütü davasında yargılanan Ali Nuhoğlu, mahkemede para trafiği ve villa devirlerine ilişkin iddialarda bulundu. Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu adına para trafiğini yönettiğini öne süren Nuhoğlu, bu süreçte toplam 4 milyon 700 bin dolar rüşvet verdiğini beyan etti. Nuhoğlu, Güllüce Tarım bünyesinde bulunan ve daha sonra İmamoğlu İnşaat'a devredilen 2 villanın satın alınması ve devredilmesi sürecine ilişkin de açıklamalar yaptı.

4,7 MİLYON DOLAR RÜŞVET VERDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Mahkemedeki beyanında para trafiğine ilişkin iddialarını anlatan Nuhoğlu, Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu adına hareket ederek para trafiğini yönettiğini ileri sürdü.

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Nuhoğlu, söz konusu süreçte toplam 4 milyon 700 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etti.

VİLLALARI İMAMOĞLU'NUN TALEBİYLE ALDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Nuhoğlu, Güllüce Tarım bünyesinde bulunan 2 villanın satın alınma sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Villaları, Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi ve talebi doğrultusunda, İSKİ'den kendisine yapılan ödemelerin ardından satın aldığını öne süren Nuhoğlu, devir işlemi gerçekleşene kadar villalara ilişkin sürecin İmamoğlu İnşaat yetkilileri tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Nuhoğlu, Tuncay Yılmaz'ın talebi üzerine villaları 2024 yılında İmamoğlu İnşaat'a devrettiğini beyan etti.

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84 MİLYON TL'LİK EK SÖZLEŞME İDDİASI

Villa alımı ve devir işlemlerini "idare ile arasını iyi tutmak" amacıyla gerçekleştirdiğini söyleyen Nuhoğlu, taraflar arasındaki sözleşmeye eklenen 84 milyon TL tutarındaki ek sözleşmenin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Nuhoğlu, söz konusu işlemlere ilişkin değerlendirmelerini mahkeme huzurunda dile getirdi.

"HAK EDİŞLERİMİ ALABİLMEK İÇİN VERDİM"

Duruşmada, İSKİ'den yapılan ödemelerle satın alındığı öne sürülen ve değeri 480 milyon TL olarak ifade edilen 2 villanın İmamoğlu İnşaat'a devri de gündeme geldi.

Mahkeme Başkanının konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Ali Nuhoğlu, villaları hak edişlerini alabilmek amacıyla devrettiğini beyan etti.

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Nuhoğlu, villa devirlerinin İSKİ'den alacağı hak edişlerle bağlantılı olduğunu öne sürdü.