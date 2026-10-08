Ankara'da polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesiyle ilgili 5 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği şok uygulaması sırasında durdurulan araçtaki şüphelilerden birinin ateş açması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden yakalanan 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüpheli, savcılıkta ifade verdi.

Savcılık, şüphelilerden 5'ini tutuklama, diğer 5'ini ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

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5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Y.A., A.A., G.A., Y.A. ve A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.