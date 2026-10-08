Ankara'da polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesiyle ilgili 5 şüpheli tutuklandı
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde şok uygulaması sırasında açılan ateş sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklanırken, diğer 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği şok uygulaması sırasında durdurulan araçtaki şüphelilerden birinin ateş açması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden yakalanan 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüpheli, savcılıkta ifade verdi.
Savcılık, şüphelilerden 5'ini tutuklama, diğer 5'ini ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Y.A., A.A., G.A., Y.A. ve A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.