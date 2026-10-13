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        Haberler Gündem Anne-oğul 2 saat arayla kalp krizinden hayatını kaybetti

        Anne-oğul 2 saat arayla kalp krizinden hayatını kaybetti

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Rabia Bozkurt'un (65) ölüm haberini alan Antalya'daki oğlu Mehmet Bozkurt (35) da acı haberin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu annesinden 2 saat sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 19:49 Güncelleme:
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        Anne-oğul 2 saat arayla hayatını kaybetti

        Akçadağ ilçesi Sarıhacı Mahallesi'nde oturan Rabia Bozkurt (65), sabah saatlerinde evinde kahvaltı yaptığı esnada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Bozkurt'un ölüm haberi yakınları tarafından Antalya'da yaşayan oğlu Mehmet Bozkurt'a verildi. Annesinin vef at haberi üzerine büyük üzüntü yaşayan Mehmet Bozkurt da kalp krizi geçirdi.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bozkurt, tüm çabalara rağmen annesinin vefatından 2 saat sonra yaşamını yitirdi.

        Annesi Rabia Bozkurt ile aynı gün kalp krizinden yaşamını yitiren 3 çocuk babası Mehmet'in cenazesi memleketi Malatya'ya gönderildi. 2 saat ara ile yaşamını yitiren anne ve oğlunun yarın ilçeye bağlı Sarıhacı Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından yan yana toprağa verileceği belirtildi.

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        #Malatya
        #kalp krizi
        #haberler
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