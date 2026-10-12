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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da kadını öldüren zanlı Konya'da teslim oldu

        Antalya'da kadını öldüren zanlı Konya'da teslim oldu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldüren şüpheli, Konya'da polis ekiplerine teslim oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 00:45 Güncelleme:
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        Antalya'da kadını öldüren zanlı Konya'da teslim oldu

        Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Talha T.'nin (27) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Antalya'da cinayet işledim, teslim olmak istiyorum." ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, Talha T.'yi verdiği adrese giderek gözaltına aldı.

        Durumun Antalya Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'taki evde Canan Y.'yi (49) ölü halde buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık çalışmasının ardından Canan Y.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

        DARBETTİĞİNİ VE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

        AA'nın haberine göre Talha T.'nin, birlikte yaşadığı Canan Y.'yi darbettiğini ve öldürdüğünü itiraf ettiği, cinayetin ardından otobüsle Antalya'dan Konya'ya gittiği öğrenildi.

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        Gözaltında bulunan şüpheli Talha T.'nin soruşturmanın yürütüldüğü Antalya'ya getirileceği bildirildi.

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