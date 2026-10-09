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        Haberler Gündem Güvenlik "Arap Emrah" suç örgütüne yönelik 8 ilde operasyon: 34 gözaltı

        "Arap Emrah" suç örgütüne yönelik 8 ilde operasyon: 34 gözaltı

        İstanbul merkezli 8 ilde "Arap Emrah" suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        "Arap Emrah"a 34 gözaltı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "Arap Emrah" lakabıyla bilinen Emrah Sever’in liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve 272 bin lira nakit para ele geçirildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Emrah Sever Çıkar Amaçlı, Silahlı ve Organize Suç Örgütü’ne yönelik çalışma başlatıldı. Başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 52 şüpheliden 47’sinin yakalanması için harekete geçildi. Şüphelilerden 1’inin ceza infaz kurumunda, 4’ünün ise yurt dışında bulunduğu belirtildi.

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        8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        9 Ekim 2026’da İstanbul, Ankara, Çanakkale, Kocaeli, Mardin, Muş, Tekirdağ ve Trabzon’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, farklı çaplarda çok sayıda fişek ve 272 bin lira nakit para ele geçirildi. Öte yandan suç örgütüne ait olduğu belirtilen 38 farklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesi talep edildi. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.

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