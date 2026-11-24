Yangın, saat 21.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi Hasan Önel Caddesi’nde çıktı. Caddedeki yeraltı elektrik kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlamalar yaşandı. Patlamaların ardından kablolarda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler de bölgede çalışma başlattı. Yangın nedeniyle 4 sokaktaki evlerde elektrik kesintisi yaşandı. Kablolardaki arızanın giderilmesi için onarım çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.