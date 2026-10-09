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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da jandarma operasyonunda ele geçirildi: 5 bin 300 litre

        Aydın'da jandarma operasyonunda ele geçirildi: 5 bin 300 litre

        Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerince seyir halindeyken durdurulan kamyonette 5 bin 300 litre taklit zeytinyağı ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 10:41 Güncelleme:
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        Aydın'da ele geçirildi: 5 bin 300 litre
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        Aydın'ın Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atarak piyasaya taklit ve tağşiş zeytinyağı sürmeyi planladıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.

        Ekipler, Aydın-Denizli Karayolu Köşk ilçesi mevkinde şüphelilerin kullandığı kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, sağlığa zararlı olduğu belirtilen 5 bin 300 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

        Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 600 bin TL olduğu belirlenirken, ele geçirilen ürünlere el konuldu. Araçta bulunan M.O. (31) ve K.Ş. (52) isimli 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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        #Aydın Haberleri
        #Son dakika haberler
        #zeytinyağı
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