Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aziz Sancar: Türk devletleri bilimde yarışmalı

        Aziz Sancar: Türk devletleri bilimde yarışmalı

        Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk devletlerinin bir arada çalışmasıyla birlikte bilimde tüm dünyayla yarışır hale gelinebileceğini belirterek, "Türk devletleri bilimde dünyayla yarışmalı. Çocuklarımızı bilime teşvik etmeliyiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 21:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sancar: Türk devletleri bilimde yarışmalı

        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) akademik yıl açılış töreni 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın yanı sıra Adana Valisi Mustafa Yavuz, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

        Yoğun ilginin olduğu açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Prof. Dr. Sancar, salonu dolduran öğrencilere ilk dersi verdi.

        ‘ÇOCUKLARIMIZI BİLİME TEŞVİK ETMELİYİZ’

        Prof. Dr. Aziz Sancar Türk devletlerinin bir arada çalışmasıyla birlikte bilimde tüm dünyayla yarışır hale gelinebileceğine vurgu yaparak şunları söyledi:

        REKLAM

        “Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın Alparslan Türkeş’in isteği de buydu; Türk devletleri bilimde dünyayla yarışmalı. Çocuklarımızı bilime teşvik etmeliyiz. Bilim bakımından ilerlemek ve dünyayla rekabet etmek için onlara imkan tanımalıyız. Bunun için de temel bilimlere büyük önem vermeliyiz. Temel bilim her şeyin köküdür. Hastaneleri, laboratuvarları geziyorum, bana makineler gösteriyorlar. Ama ben onların Türk markası olmasını isterim. Bunun yanında kız ve erkek çocuklarımız aynı şekilde öğretim fırsatında olmalıdır. Bunun için aktif olarak çalışmalıyız. Ayrıca çocuklarımıza erken yaşta elleriyle deney yapmayı öğretmeliyiz.”

        Konuşmaların ardından Vali Yavuz ile Rektör Sözen tarafından Sancar'a günün anısına hediyeler sunuldu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Polise ateş açan şüpheli vuruldu

        İstanbul'da ihbar üzerine adrese giden polis ekiplerine, şüphelilerden biri silahla ateş açtı. Ekiplerin açılan ateşe karşılık vermesi üzerine bacağından vurulan şüpheli yaralandı. Diğer şüpheli ise gözaltına alındı. Yaralı şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.(DHA)

        #Aziz Sancar
        #Türk devletleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Derbilerde skor yükü yabancılarda!
        Derbilerde skor yükü yabancılarda!
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek