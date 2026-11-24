İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da düzenlenen Moğolistan Milli Günü Programı'na katıldı. Programda konuşan Bakan Çiftçi, Türkiye ile Moğolistan arasındaki köklü tarihi bağlar, diplomatik ilişkiler, stratejik ortaklık ve iki ülke arasında ekonomi, ticaret, eğitim ve kültür başta olmak üzere çeşitli alanlarda yürütülen iş birliği çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘TÜRKİYE İLE MOĞOLİSTAN ARASINDAKİ BAĞLAR YÜZYILLAR ÖNCESİNE DAYANMAKTADIR’

Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını vurgulayan Bakan Çiftçi, “Türkiye ile Moğolistan arasındaki bağlar, diplomatik ilişkilerimizin çok ötesine, yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Orhun Vadisi'nde yükselen yazıtlar bu ortak geçmişin bugün hâlâ ayakta duran tanıklarıdır. Söz konusu köklü miras bugün de dostluğumuza ve iş birliğimize güç ve ivme kazandırmaktadır. Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 57. yıl dönümünü kutladık. Bu süre zarfında ilişkilerimiz karşılıklı güven ve saygı temelinde istikrarlı bir şekilde gelişmiştir.” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gönül coğrafyasıyla ilişkilerin geliştirilmesine önem verildiğini belirten Bakan Çiftçi, “Bununla birlikte Türkiye, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gönül coğrafyasıyla kucaklaşmayı dış politikasının temel önceliklerinden biri hâline getirmiştir. Bu irade doğrultusunda devletlerimiz arasındaki karşılıklı güveni pekiştiriyor, ticaretimizi artırmak ve karşılıklı yatırımları teşvik etmek için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

MOĞOLİSTAN'IN TÜRKİYE'Yİ ‘ÜÇÜNCÜ KOMŞU’ İLAN ETMESİNE VURGU

Türkiye ile Moğolistan ilişkilerindeki iki önemli dönüm noktasına dikkati çeken Bakan Çiftçi, “Bu süreçte iki önemli dönüm noktasının altını özellikle çizmek isterim. Birincisi, Moğolistan'ın 2011 yılında ülkemizi ‘üçüncü komşu’ olarak ilan etmesidir. Bu karar ileri görüşlü bir stratejik vizyonun ifadesi olmuş ve iki ülke arasındaki yakınlığı yeni bir boyuta taşımıştır.” dedi.

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İki ülke arasındaki ilişkilerin 2025 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini belirten Bakan Çiftçi, “İkincisi ise 2025 yılında Moğolistan'dan ülkemize 21 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşen ilk ziyaret ve bu kapsamda ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltmemizdir. Bugün hedefimiz açıktır: Tarihten gelen dostluğumuzun yardımıyla bu güçlü ilişkiyi siyasi diyalogdan ekonomiye, eğitimden kültüre kadar her alanda daha da derinleştirmek ve ileriye taşımaktır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Moğolistan arasında ilişkilerin geliştirilmesine yönelik güçlü bir siyasi irade bulunduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, “Her iki ülkede de bu yönde güçlü bir siyasi iradenin bulunması bizler için büyük bir memnuniyet kaynağıdır. Nitekim bu irade temelinde geçtiğimiz mayıs ayında Ulanbatur'da düzenlenen Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomi ve Ticaret Komisyonunun 10. Dönem Toplantısı'nı başarıyla tamamladık. Bu toplantıya KEK Eş Başkanı olarak ülkemizi temsilen katılmaktan memnuniyet duydum.” dedi.

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Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomi ve Ticaret Komisyonu toplantısında ele alınan konulara ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, “Toplantıda ekonomi, ticaret, altyapı, madencilik, eğitim, tarım, hayvancılık ve kültür başta olmak üzere pek çok alanda gelişmekte olan iş birliğimizi ele aldık. Türkiye ile Moğolistan arasındaki güçlü dostluğun ve stratejik ortaklık çerçevesindeki dayanışmamızın önümüzdeki dönemde halklarımızın karşılıklı yararı temelinde daha da ileriye taşınacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.