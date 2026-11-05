Bakan Gürlek, sosyal medya düzenlemesinin bütçe görüşmeleri sonrasında Meclis'e geleceğini açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13. Yargı Paketi'nin bütçe görüşmelerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine geleceğini açıkladı. Sosyal medya yasasına büyük önem verdiklerini belirten Bakan Gürlek, pakette dolandırıcılık suçları ve sosyal medya kullanımına ilişkin düzenlemelerin yer alacağını söyledi. Kişisel verilerin korunmasına yönelik hassasiyetlerini vurgulayan Gürlek, yargılama süreçlerinin hızlandırılması ve hakim-savcı atamalarında yeni kriterlerin uygulanması konusunda da açıklamalarda bulundu.

Ankara Hakimevi'nde Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası heyetiyle bir araya gelen Bakan Gürlek'e programda Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Öbekli eşlik etti.

Hemşehrileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürlek, "Hiç kimse doğduğu topraklardan vazgeçemez. Orası bizim doğduğumuz topraklar. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Sadece Adalet Bakanı olarak değil, bir kardeşiniz olarak" dedi.

SOSYAL MEDYA YASASI 13. YARGI PAKETİ'NDE

Heyet üyelerinin taleplerini dinleyen ve sorularını yanıtlayan Bakan Gürlek, 13. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya yasasının öncelik verdikleri konular arasında bulunduğunu belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle sosyal medya yasası bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Bu 13'üncü Yargı Paketi de bütçe görüşmelerinden sonra inşallah Meclis'e gelecek. Orada milletvekillerimizin takdiriyle de inşallah o konu çıkacak. Tabii burada kişisel verilerle ilgili olarak biz hassasiyet güdüyoruz."

Kişisel bilgilerin gizli kalması gerektiğini vurgulayan Gürlek, bazı sosyal medya uygulamalarında ele geçirilen kişisel bilgilerin satılabildiğine dikkati çekti. Bakanlık olarak kişisel verilerin korunmasına önem verdiklerini ifade etti.

HAKİM VE SAVCI ATAMALARINDA YENİ KRİTERLER

Yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik çalışmalara da değinen Bakan Gürlek, adliye koridorlarında geçirilen zamanın adalete duyulan güveni azalttığını söyledi.

Yapay zeka destekli sistemlerden yararlandıklarını belirten Gürlek, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan birim aracılığıyla hakim ve savcıların performanslarının değerlendirildiğini anlattı.

Hakim ve savcıların atama ve terfilerinde mesleki başarı, verilen kararların isabet oranı ve davaların makul sürede sonuçlandırılması gibi kriterlerin dikkate alınacağını belirten Gürlek, şöyle konuştu:

"Hakim savcılarımız performans ve mesleki başarı kriterine göre ve davalarını makul sürede bitirmesi kriterine göre artık ataması yapılacak ya da üst makam, unvanlı makam bunlara göre talep edecek. Bazı davaların kısa sürede bitirilmesi için inşallah 13'üncü Yargı Paketinde de ele alınacak."

BOŞANMA VE İŞ DAVALARINDA SÜRELERİN KISALTILMASI HEDEFLENİYOR

Vatandaşların uzun süren yargılamalardan duyduğu memnuniyetsizliğin farkında olduklarını belirten Gürlek, göreve geldiğinden bu yana yargı süreçlerini hızlandırmak için önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Özellikle boşanma ve iş davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Bakan Gürlek, vatandaşların Alo Adalet 135 hattı üzerinden yargı süreçleri hakkında bilgi alabildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet etmek için göreve geldiklerini belirten Gürlek, "Biz milletimizin hizmetkarıyız" dedi.

NEVŞEHİR'E YATIRIM VE İSTİHDAM ÇAĞRISI

Nevşehir'in konumu, ulaşım imkanları ve Ankara'ya yakınlığı bakımından önemli avantajlara sahip olduğunu belirten Bakan Gürlek, kente yeni yatırımlar kazandırılması gerektiğini söyledi.

Nevşehir'de sanayi tesisleri, fabrikalar ve iş merkezlerinin kurulmasının önemine değinen Gürlek, yatırımcıların teşvik edilmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Kentin kültürel ve tarihi değerlerinin yanı sıra turizm potansiyeline de dikkati çeken Gürlek, gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlerini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Nevşehir'e ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı ek uçak seferlerinin artırılması için de çalışmalar yapıldığını ifade etti.