Bakan Kurum'dan BM Genel Sekreteri Guterres’e COP31 teşekkürü

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında Guterres ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"COP31 Liderler Zirvesi sonrası BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile bir araya geldik. Sayın Guterres'e COP31 sürecine verdiği destek, gösterdiği liderlik ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu güçlü işbirliğiyle küresel iklim eylemini hep birlikte ileriye taşıyacak yeni bir sayfa açacağız. Ortak geleceğimiz için ortak irade, güçlü işbirliği ve kararlı adımlarla ilerliyoruz."