Bakanlık, fenomenin giyilmiş çoraplardan bağış toplama paylaşımını yargıya taşıdı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni E.D.'nin bir futbol müsabakasında giydiği çorapları satışa çıkararak elde edeceği geliri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını duyurmasının ardından harekete geçti. Bakanlık, söz konusu paylaşım nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, devlet koruması altındaki çocukların kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

BAKANLIKTAN SUÇ DUYURUSU

Açıklamada, paylaşımda Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarının etiketlenerek konunun bir gösteri şeklinde sunulmasına tepki gösterildi.

Bakanlık, söz konusu paylaşımın Türk Ceza Kanunu'nun 301/1. maddesinde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçu kapsamında değerlendirilmesi talebiyle suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Ayrıca içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi de talep edildi.

BAĞIŞ YAPILAN VAKIFLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakanlık, E.D.'nin paylaştığı dekontta alıcı olarak görünen vakfın kendi bünyesinde yer almadığını da açıkladı.

Söz konusu vakfın ayrı bir tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşu olduğu belirtilerek, bu vakfa yapılan bağışın Bakanlığa veya devlet koruması altındaki çocuklara yapılmış gibi sunulmasının kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız, çocuklarımızı kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet eden, devletimizin bakım ve koruma hizmetlerini itibarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almayı sürdürecektir."