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        Haberler Gündem Yargı Bayraklı Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 43'ü adliye sevk edildi

        Bayraklı Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 43'ü adliye sevk edildi

        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 kişiden 43'ü adliyeye sevk edildi. 4 kişi ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 08:47 Güncelleme:
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        Bayraklı'da 43 kişi adliyeye sevk edildi

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayraklı Belediyesi iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 kişiden 43'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi, 4'ü ise emniyetten serbest bırakıldı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayraklı Belediyesi iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U., eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve YENİ Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi M.C.S., İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şube müdürü olarak görev yapan A.A., O.Ç.Ş., Serdar Sandal'ın oğlu Y.S.'nin bulunduğu 48 şüpheliden 47'si 6 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

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        Gözaltına alınan şüphelilerin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Ek Hizmet Binası'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 47 şüpheliden 43'ünün adliyeye sevk edildiği, 4'ünün ise emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

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