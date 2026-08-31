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        Haberler Gündem Eğitim Bazı üniversitelerin fakültelerine dair kararlar Resmi Gazete'de

        Bazı üniversitelerin fakültelerine dair kararlar Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kurulurken, bazı fakülte ve enstitüler kapatıldı ve bazı birimlerin isimleri değiştirildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 06:49 Güncelleme:
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        Bazı üniversitelerin fakültelerine dair kararlar Resmi Gazete'de

        Resmi Gazede'de yayımlanan karara göre, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ise Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu.

        Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki Uygulamalı Bilimler Fakültesi kapatıldı.

        Kararla ayrıca bazı fakülte ve enstitülerin isimleri değiştirildi. Batman Üniversitesi'ndeki İslami İlimler Fakültesi'nin adı İlahiyat Fakültesi, Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'nün adı Yapay Zeka Enstitüsü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ndeki Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin adı ise İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi oldu.

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        #Resmi Gazete
        #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
        #haberler
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