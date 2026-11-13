Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Beylikdüzü'nde feci kaza! Otomobil, TIR ile İETT otobüsünün arasında sıkıştı

        Beylikdüzü'nde feci kaza! Otomobil, TIR ile İETT otobüsünün arasında sıkıştı

        Beylikdüzü otomobil, TIR ve İETT otobüsünün karıştığı kaza meydana geldi. Kazada otomobil, TIR ile otobüsün arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 17:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beylikdüzü'nde feci kaza!

        Beylikdüzü otomobil, TIR ve İETT otobüsünün karıştığı kaza meydana geldi.

        Kazada otomobil, TIR ile otobüsün arasında sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mühendislerin protestosu sırasında helyum gazı dolu balonlar patladı: 4 yaralı

        ADANA'da inşaat mühendislerinin çalışma koşullarını protesto ettiği eylem sırasında gökyüzüne uçurmak istedikleri helyum gazı dolu balonlar patladı. Alev alan balonlar nedeniyle yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.(DHA)

        #beylikdüzü
        #Kaza
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!