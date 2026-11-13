Beylikdüzü'nde feci kaza! Otomobil, TIR ile İETT otobüsünün arasında sıkıştı
Beylikdüzü otomobil, TIR ve İETT otobüsünün karıştığı kaza meydana geldi. Kazada otomobil, TIR ile otobüsün arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Giriş: 13 Kasım 2026 - 17:09 Güncelleme:
Beylikdüzü otomobil, TIR ve İETT otobüsünün karıştığı kaza meydana geldi.
Kazada otomobil, TIR ile otobüsün arasında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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