Bilecik'te gölette endişelendiren balık ölümleri
Bilecik'te bir gölette ölü balıklar kıyıya vurdu. Balıkları gören vatandaşlar gölette inceleme yapılmasını talep etti
Giriş: 17 Kasım 2026 - 10:47 Güncelleme:
Bilecik'te adını Sakarya Nehri'nin hemen yanında bulunan 5 adet göletten alan Beş Göller bölgesine giden vatandaşlar kıya vuran ölü balıklarla karşılaştı.
Bilecik-Vezirhan Gölpazarı karayolu üzerinde bulunan bu doğa harikasında yaşanan balık ölümlerinden endişe duyan vatandaşlar, gölette inceleme yapılmasını istedi.
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