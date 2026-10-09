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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da cadde ve sokaklar mavi-beyaza boyanıyor

        Bodrum'da cadde ve sokaklar mavi-beyaza boyanıyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekipleri, kentin simgesi mavi ve beyaz renkleri korumak amacıyla cadde ve sokaklarda bakım, onarım ve boyama çalışması yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 13:07 Güncelleme:
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        Bodrum'da cadde ve sokaklar boyanıyor
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        Muğla'nın Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Atölyeler Bürosu bünyesindeki Boya-Badana Birimi ekipleri, ilçe genelinde belirlenen program kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Çalışmalarda cadde ve sokaklardaki bordür ve refüjler mavi-beyaza boyanırken, okullar ve muhtarlık binalarında da bakım ve boyama işlemleri gerçekleştiriliyor.

        Ekipler ayrıca merdivenleri boyuyor, duvarlardaki izinsiz yazı ve görselleri temizliyor, trafo binalarını yeniliyor.

        Belediye ekiplerinin, ilçenin görsel bütünlüğünü korumak amacıyla kamuya açık alanlardaki bakım ve boyama çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

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        #BODRUM
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