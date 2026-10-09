Bodrum'da cadde ve sokaklar boyanıyor

Muğla'nın Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Atölyeler Bürosu bünyesindeki Boya-Badana Birimi ekipleri, ilçe genelinde belirlenen program kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda cadde ve sokaklardaki bordür ve refüjler mavi-beyaza boyanırken, okullar ve muhtarlık binalarında da bakım ve boyama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ekipler ayrıca merdivenleri boyuyor, duvarlardaki izinsiz yazı ve görselleri temizliyor, trafo binalarını yeniliyor.

Belediye ekiplerinin, ilçenin görsel bütünlüğünü korumak amacıyla kamuya açık alanlardaki bakım ve boyama çalışmalarına devam edeceği bildirildi.