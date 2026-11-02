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        Bodrum'da otomobil denize sürüklendi!

        Bodrum'da dünden bu yana etkili olan şiddetli yapış nedeniyle Hurma Deresi'nin debisi yükseldi. İlçede 1 otomobil denize sürüklendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 13:06 Güncelleme:
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        Bodrum'da otomobil denize sürüklendi!

        Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yapıldı. Bodrum'da dün akşam saatlerinde başlayan, özellikle gece etkisini arttıran yağış nedeniyle Yalıkavak-Türkbükü-Gündoğan-Mazı gibi noktalarda cadde ve sokaklar göle döndü.

        DHA'nın haberine göre 9 mahallede 17'si ev, 3'ü iş yeri olmak üzere 20 noktada su baskınları meydana geldi. Yoğun yağışla birlikte biriken sular nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

        Ekiplerin müdahalesi sonrası yollar tekrar trafiğe açıldı. Mazı Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle Hurma Deresi'nin debisi yükseldi, 1 otomobil denize sürüklendi.

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        İtfaiye, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAK), AFAD ve gönüllü ekipler tarafından bölgede kurtarma çalışması başlatıldı. Yalıkavak Mahallesi'nde istinat duvarı çöktü.

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        #haberler
        #Muğla
        #BODRUM
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