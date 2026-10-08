Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Bursa'da kamyondan düşen tanklardaki sülfürik asit caddeye sızınca trafik durduruldu

        Bursa'da kamyondan düşen tanklardaki sülfürik asit caddeye sızınca trafik durduruldu

        Bursa'da yokuş yukarı çıkan kamyonun kasasından düşen tanklardaki kimyasal madde yola sızdı. Cadde trafiğe kapatılırken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sızan maddenin akü üretiminde kullanılan sülfürik asit olduğu belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 18:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kamyondan düşen tanklar asit sızdırdı

        Bursa'nın 30 Ağustos Zafer Mahallesi İpek Caddesi'nde, yokuş yukarı çıkan 41 AHR 940 plakalı kamyonun kasa kapağı açıldı. Kamyonun kasasındaki tankların yola düşmesi sonucu içlerinde bulunan kimyasal madde caddeye sızdı. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri ile polis sevk edildi.

        CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

        Polis ekipleri, kimyasal madde sızıntısının yaşandığı caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. AFAD ekipleri ise bölgede inceleme başlattı. İncelemelerin ardından kamyon ve yola düşen tanklar vinç yardımıyla kaldırıldı.

        REKLAM

        SIZAN MADDENİN SÜLFÜRİK ASİT OLDUĞU BELİRLENDİ

        AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, yola sızan kimyasal maddenin akü üretiminde kullanılan sülfürik asit olduğu tespit edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Atilla Taş'ın acı günü
        Atilla Taş'ın acı günü
        "Kolon kesme yok"
        "Kolon kesme yok"
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        A Milli Takım'ın kaderi 2 maçta!
        A Milli Takım'ın kaderi 2 maçta!
        Bugün Ne Oldu? 8 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Ekim 2026 haberleri
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması
        Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması
        İtalya'da tartışmalı seçim reformuna onay
        İtalya'da tartışmalı seçim reformuna onay
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Yapay dolandırıcılık
        Yapay dolandırıcılık
        "Bu binada staj yaptım"
        "Bu binada staj yaptım"
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü