Bursa'da kamyondan düşen tanklardaki sülfürik asit caddeye sızınca trafik durduruldu
Bursa'da yokuş yukarı çıkan kamyonun kasasından düşen tanklardaki kimyasal madde yola sızdı. Cadde trafiğe kapatılırken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sızan maddenin akü üretiminde kullanılan sülfürik asit olduğu belirlendi
Giriş: 08 Ekim 2026 - 18:35 Güncelleme:
Bursa'nın 30 Ağustos Zafer Mahallesi İpek Caddesi'nde, yokuş yukarı çıkan 41 AHR 940 plakalı kamyonun kasa kapağı açıldı. Kamyonun kasasındaki tankların yola düşmesi sonucu içlerinde bulunan kimyasal madde caddeye sızdı. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri ile polis sevk edildi.
CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
Polis ekipleri, kimyasal madde sızıntısının yaşandığı caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. AFAD ekipleri ise bölgede inceleme başlattı. İncelemelerin ardından kamyon ve yola düşen tanklar vinç yardımıyla kaldırıldı.
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SIZAN MADDENİN SÜLFÜRİK ASİT OLDUĞU BELİRLENDİ
AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, yola sızan kimyasal maddenin akü üretiminde kullanılan sülfürik asit olduğu tespit edildi.
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