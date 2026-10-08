Bursa'da öğrencilere ücretsiz yüzme eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi yeniden çocukları havuzla buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullardaki ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerini kapsayan proje, 6 Ekim 2026 ile 15 Haziran 2027 tarihleri arasında 8 dönem halinde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Fethiye Spor Kompleksi, Gürsu Yüzme Havuzu, Kestel Yüzme Havuzu ve Mihraplı Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek eğitimlerden toplam 12 bin 800 öğrenci yararlanacak.

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Bursa Büyükşehir Belediyespor'da görevli uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen yüzme eğitimleri ile her öğrencinin dönem boyunca toplam 10 saat ders görmesi planlandı. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen eğitimler için öğrencilerin tesislere ulaşımları da Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak.

Proje ile temel yüzme eğitimi verilmesinin yanında sportif yeteneğe sahip öğrencilerin de tespit edilerek yüzme veya başka branşlara kazandırılması hedefleniyor. Hayata geçirilen uygulamayla çocuklara küçük yaşta düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırılması amaçlanıyor. Proje, başarılı sporcuların keşfedilmesine de imkan sunacak.