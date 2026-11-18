Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde, saat 17.30 sıralarında 4 katlı binanın zemin katındaki tekstil ürünleri deposunda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle depodan yükselen dumanları gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 10 itfaiye aracı ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yangına 30 itfaiye personeli müdahale ederken yoğun duman nedeniyle üst katlardaki işletme ve evlerde mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı. Dumandan hafif etkilenen 11 kişi, tedbir amacıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından depoda soğutma çalışmaları sürüyor. Bursa Cumhuriyet Savcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.