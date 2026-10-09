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        "Üreticiden Tüketiciye Kışa Merhaba Pazarı" Büyükçekmece'de açıldı

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yerel üreticilerin hazırladığı doğal ve el emeği ürünler, Cumhuriyet Kent Meydanı'nda kurulan "Üreticiden Tüketiciye Kışa Merhaba Pazarı"nda vatandaşlarla buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        Büyükçekmece'de "Üreticiden Tüketiciye" pazarı açıldı
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        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Cumhuriyet Kent Meydanı'nda "Üreticiden Tüketiciye Kışa Merhaba Pazarı" açıldı. Yerel üreticilerin emeğini ve yöresel lezzetleri bir araya getiren pazar, 10 Ekim tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

        Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün eşi Hatice Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi'nin eşi Nalan Çebi ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Nurcan Kalaycı pazarı ziyaret ederek üreticilerin özenle hazırladığı doğal ve yöresel ürünleri yakından inceledi.

        Yerel üreticilerin emekleriyle hazırladığı birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı pazar, taze sebze ve meyvelerden doğal bala, zeytinyağından el yapımı ürünlere kadar pek çok seçeneği vatandaşlarla buluşturuyor. Büyükçekmece Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen pazarda, vatandaşlar aracı olmadan doğrudan üreticiden alışveriş imkanı buluyor.

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        "Üreticiden Tüketiciye Kışa Merhaba Pazarı" kapsamında düzenlenen Turşu Yapım Atölyesi'nde, vatandaşlara kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden turşunun nasıl hazırlanacağı uygulamalı olarak anlatıldı. Atölyede sebzelerin seçiminden hazırlanışına, kullanılacak malzemelerin doğru oranından turşunun lezzetli ve uzun ömürlü olması için dikkat edilmesi gereken püf noktalarına kadar pek çok konuda bilgi verildi. Vatandaşların da uygulamalara katıldığı atölye, renkli görüntülere sahne oldu.

        "Üreticiden Tüketiciye Kışa Merhaba Pazarı"nda çocuklar, düzenlenen Masal Saati etkinliğiyle masalların renkli dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktı. Pazar için kurulan etkinlik alanında gerçekleştirilen Masal Saati’nde minik hayalperestler, birbirinden güzel hikayeler eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı. Etkinliğe Gezici Çocuk Kütüphanesi de eşlik etti. Kitaplarla dolu kütüphane otobüsü, pazar alanında çocuklarla buluşarak minik ziyaretçilere kitaplarla keyifli vakit geçirme imkanı sundu. Çocuklar, birbirinden farklı kitapları inceleyerek okuma kültürünü eğlenceli bir deneyimle keşfetti.

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        #istanbul haberleri
        #Büyükçekmece
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