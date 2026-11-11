Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Camdan yardım istedi: "Beni burada unuttular"

        Camdan yardım istedi: "Beni burada unuttular"

        İstanbul Arnavutköy'de bir sivil toplum kuruluşunun bürosunda mahsur kaldığını söyleyen kişi, pencereden çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan kişiyi merdiven yardımıyla aşağıya indirdi. Kurtarıldıktan sonra neden içeride bulunduğu sorulan kişinin, "Beni unuttular" demesi şaşkınlığa neden oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 09:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        Arnavutköy'de bir sivil toplum kuruluşunun bürosunda mahsur kaldığını söyleyen kişi, pencereden çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan kişiyi merdiven yardımıyla aşağıya indirdi.

        İHA'nın haberine göre kurtarıldıktan sonra neden içeride bulunduğu sorulan kişinin, "Ben buraya oturmaya geldim, sonra beni unuttular" demesi şaşkınlığa neden oldu. Açıklamaları şüpheli bulunan kişi, polis ekipleri tarafından olayın aydınlatılması amacıyla polis merkezine götürüldü.

        Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sivil toplum kuruluşunun büro olarak kullandığı yerde bulunan kişi, içeride mahsur kaldığını belirterek pencereye çıktı. Pencereden çevredeki vatandaşlara seslenen kişi, bulunduğu yerden çıkamadığını söyleyerek yardım istedi.

        REKLAM

        CAMDAN YARDIM İSTEDİ

        Pencereden yardım isteyen kişiyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, mahsur kalan kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla pencereye ulaşarak kişiyi bulunduğu yerden güvenli şekilde aşağıya indirdi.

        "OTURMAYA GELDİM, BENİ BURADA UNUTTULAR"

        Kurtarma çalışmasının ardından olayın ilginç ayrıntısı ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerinin kim olduğunu ve büroda neden bulunduğunu sorduğu kişi, "Ben buraya oturmaya geldim, sonra beni unuttular" yanıtını verdi. Kişinin, ziyaret amacıyla geldiği yerde unutulduğunu söylemesi üzerine ekipler durumdan şüphelendi. Kurtarılan kişinin açıklamalarının ardından olay polis ekiplerine bildirildi.

        REKLAM

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye tarafından kurtarılan kişiyle görüştü. Kurtarılan kişi, kimlik bilgilerinin doğrulanması ve büroda bulunma nedeninin araştırılması amacıyla polis merkezine götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeni evli çiftin 1,5 milyon liralık düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar

        Adana'da dolmuşla geldikleri evden, yeni evli çiftin yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki düğün altınlarını 12 dakikada çalan 2 kadın, kayıplara karıştı. Kadınların eve giriş ve çıkış anı güvenlik kamerasına yansırken oğlunun altınları çalınan baba Aziz Atasoy, "Oğlum, 'baba altınlar şeytanın bile a...
        #haberler
        #Arnavutköy
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Dehşet görüntü! Park halindeki TIR'a çarptı!
        Dehşet görüntü! Park halindeki TIR'a çarptı!
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Anne olmak için gün sayıyor
        Anne olmak için gün sayıyor