Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorularını yanıtlayan Güray, Türkiye'nin enerji dönüşümü hedeflerini, küresel elektrifikasyon sürecini ve su güvenliğine ilişkin riskleri değerlendirdi.

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının önemli fırsatlar sunduğunu belirten Güray, zirvenin enerji dönüşümü, elektrifikasyon, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında Türkiye'nin çalışmalarını ve gelecek hedeflerini uluslararası kamuoyuna anlatması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Güray, COP31 kapsamında kamu ve özel sektör açısından önemli işbirliklerinin ortaya çıkmasını umut ettiklerini dile getirdi.

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"Türkiye'nin enerji sisteminde hızlı bir dönüşümün başlarındayız"

COP31 kapsamında gündeme gelen ve 2035'e kadar küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payının yüzde 35'e çıkarılmasını öngören "35'e 35" hedefine değinen Güray, elektrifikasyonun enerji güvenliği ve iklim hedefleri açısından önemine dikkati çekti.

Küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payının bugün yüzde 22-23 seviyesinde olduğunu belirten Güray, bu oranın artırılabilmesi için ulaştırma, binalar ve sanayide elektrikli çözümlerin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Güray, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından açıklanan Türkiye'nin 2040 enerji vizyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti:

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"Elektrifikasyon tam da bu yeni planın odağına, aslında merkezine alıyor ve 2040 için yüzde 36 elektrifikasyon hedefini duyduk. Yani 2035 35 hedefini konuştuk. Şimdi 2040'ta yüzde 36 elektrifikasyon hedefi. Tabii Türkiye'nin elektrik talebinin önümüzdeki 15 yıl içerisinde 2 kattan daha fazla artışı, kişi başına elektrik tüketimimizi de yine benzer şekilde iki kattan fazla artışı anlamına geliyor."

Türkiye'nin enerji sisteminde önemli bir dönüşüm sürecinin başladığını vurgulayan Güray, "Türkiye'nin enerji sisteminde hızlı bir şekilde elektriklendiği bir dönüşümün başlarındayız." dedi.

Elektrikli araçların yaygınlaşması, ticari araç filolarının elektrifikasyonu, kırsal bölgelerde ısı pompalarının kullanımı ve sanayide elektrikli çözümlerin geliştirilmesinin bu dönüşümün önemli unsurları arasında bulunduğunu ifade etti.

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"Türkiye enerjisinin üçte ikisini halen ithal eder seviyede"

Elektrifikasyonun yanı sıra enerji verimliliğinin de kritik öneme sahip olduğunu belirten Güray, Türkiye'nin yeni enerji planında 2025-2040 döneminde birincil enerji yoğunluğunun yüzde 40 azaltılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Güray, söz konusu hedefin daha az enerji tüketerek aynı katma değerin yaratılması veya aynı enerji tüketimiyle daha fazla katma değer elde edilmesi anlamına geldiğini belirterek, bunun enerjide yüksek oranda ithalata bağımlı Türkiye açısından önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Enerjide bağımsızlık hedefinin Türkiye ekonomisi açısından önemine işaret eden Güray, "Türkiye enerjisinin üçte ikisini halen ithal eder seviyede ve bu cari açık üzerinde çok ciddi baskı oluşturuyor." ifadelerini kullandı. Güray, enerji dönüşümü ve elektrifikasyonun sağlayacağı katkılarla Türkiye'nin cari işlemler dengesinde önemli iyileşmeler yaşanmasını beklediklerini ifade etti.

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"Su stresi tarım, sanayi ve ekonomi için risk"

IICEC tarafından COP31 kapsamında düzenlenen özel su etkinliğine de değinen Güray, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu su stresinin yeni çalışmalarının temel gerekçesini oluşturduğunu söyledi.

Enerji alanında farklı kaynaklar arasında ikame imkanı bulunmasına karşın su için benzer bir alternatifin kolaylıkla sağlanamadığını belirten Güray, dünyanın birçok bölgesinin su stresi ve kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin de yüksek düzeyde su stresi yaşadığını vurgulayan Güray, "Bu tarım sektörümüz için risk, sanayimiz için risk, ekonominin geneli için risk, ulusal kalkınma hedeflerimiz için risk ve insanlarımız için risk." değerlendirmesinde bulundu.

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Kuraklığın tarım, sanayi ve enerji üretimi üzerinde çok yönlü etkileri bulunduğunu belirten Güray, özellikle hidroelektrik üretiminin de bu risklere açık olduğuna dikkati çekti.

Su konusunun COP31 gündemindeki elektrifikasyon, sıfır atık, dirençli şehirler, tarım ve gıda güvenliği gibi başlıklarla doğrudan ilişkili olduğunu ifade eden Güray, IICEC olarak hazırladıkları raporda yalnızca riskleri değil, çözüm önerilerini ve fırsatları da ele aldıklarını bildirdi.

Güray, çalışmanın bulgularını yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını, raporda Türkiye'nin su risklerinin yönetilmesi ve daha dirençli, güvenli ve sürdürülebilir bir su geleceğinin oluşturulmasına yönelik somut önerilere yer vereceklerini kaydetti.