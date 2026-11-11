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        Haberler Gündem Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm

        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm

        Kocaeli'nde, beden eğitimi dersi sırasında futbol oynayan arkadaşlarını izleyen 11 yaşındaki Alper Teoman Kavaklı fenalaştı. Yere yığılıp kalbi duran çocuk, hastaneye kaldırıldı. Alper Teoman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Alper'in, geçmişte bilinen bir hastalığının bulunmadığı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 09:38 Güncelleme:
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        Kocaeli'nde olay, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi’nde bulunan 50’nci Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’nda meydana geldi.

        BİR ANDA YERE YIĞILDI

        Okulun 5’inci sınıf öğrencisi olan Alper Teoman Kavaklı (11), beden eğitimi dersi sırasında futbol oynayan arkadaşlarını izlediği sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

        112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİLER

        Durumu fark eden öğretmenleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu belirlenen Alper’e müdahale etti.

        DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

        Dakikalarca kalp masajı yapılan çocuk, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemleri tamamlanan Kavaklı’nın cenazesi ailesine teslim edildi.

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        GEÇMİŞTE BİR HASTALIĞI YOKTU

        İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen çocuğun geçmişte bilinen bir hastalığının bulunmadığı öğrenildi. Gözde Aslanoğlu ve Ali Fuat Kavaklı çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Alper’in 2 ablası bulunduğu belirtildi.

        BAĞÇEŞME MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ

        Alper Teoman Kavaklı için Bağçeşme Merkez Camii’nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İzmit Belediye Başkanvekili Lütfü Obuz, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, öğrenciler, öğretmenleri ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kavaklı’nın cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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