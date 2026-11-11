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        Haberler Dünya BBC araştırması, Epstein'in cinsel istismar ağına uzanan model ajansı bağlantılarını ortaya koydu

        BBC araştırması, Epstein'in cinsel istismar ağına uzanan model ajansı bağlantılarını ortaya koydu

        BBC araştırması, Epstein'in model ajansları aracılığıyla genç kadınlara ulaştığını ve cinsel istismar ağına dahil ettiğini ortaya koyan yeni belgeleri ve mağdur ifadelerini gündeme taşıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 07:24 Güncelleme:
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        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı

        İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin araştırması, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken 2019'da hapishanede ölü bulunan ABD'li Jeffrey Epstein'in model ajansları aracılığıyla genç kadınlara ulaştığına ilişkin yeni belgeleri ve mağdur ifadelerini ortaya koydu.

        BBC Eye tarafından yürütülen araştırmada, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgeler ile Epstein'in cinsel istismarına uğradığını anlatan kadınların ifadeleri incelendi.

        Özbekistan'dan ABD'ye gelen Roza, 2009'da henüz 18 yaşındayken bağlı bulunduğu MC2 Model Management ajansının kendisini iki fotoğraf çekimi için Epstein'in Florida'daki evine gönderdiğini söyledi.

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        Roza, çekimlerin ardından Epstein'in asistanı olarak çalışmaya başladığını ve sistematik şekilde tecavüze uğradığını anlattı.

        "Ajansımın görevi beni korumaktı ama bunu yapmadılar. Aslında beni tehlikeye attılar. Bunun için hesap vermeliler." diyen Roza, dönemin ajans başkanı Jeff Fuller'ın nereye gönderildiğini bildiğini savundu.

        BBC'ye gösterdiği harcama belgesinin, ikinci çekimin ardından dönüş biletinin Fuller tarafından alındığına işaret ettiği belirtildi.

        Fuller, daha önce Roza'nın Epstein'in evine gittiğini ve istismara uğradığını bilmediğini savunurken, BBC'nin sorularını yanıtlamadı.

        Epstein mağduru Roza, yaşadıklarının ardından halen adaletin sağlanmadığını düşündüğünü dile getirerek, diğer mağdurları konuşmaya çağırdı.

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        - Epstein'in model ajansına 1 milyon dolar verdiği ortaya çıktı

        ABD Adalet Bakanlığının belgelerine göre, MC2 bünyesindeki 10 model, Epstein'in 2008'de cinsel suçlardan hüküm giymesinin ardından kendisiyle görüştü veya iletişim kurdu.

        Belgelerde ayrıca Epstein'in 2005'te ajansa 1 milyon dolar verdiği ortaya konuldu.

        BBC, eski model temsilcisi Ramsey Elkholy'nin, aralarında 18 yaşında bir öğrencinin de bulunduğu 34 kadını Epstein'le tanıştırmaya çalıştığını tespit etti. Bu kadınlardan biri, 19 yaşındayken Epstein'le New York'taki evinde ilk kez görüştüğünde cinsel istismara uğradığını anlattı.

        Elkholy ise istismardan haberdar olduğu veya buna aracılık ettiği yönündeki iddiaları reddetti.

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        - Doğu Avrupalı Epstein mağduru, 200'den fazla kez tecavüze uğradığını anlattı

        BBC'ye konuşan ve gerçek adı açıklanmayan Doğu Avrupalı Simona da Epstein'in kendisine 200'den fazla kez tecavüz ettiğini söyledi.

        Epstein'le 20 yaşındayken tanıştığını anlatan Simona, o dönemde New York'ta bir model ajansına bağlı olduğunu ve Epstein'in kendisini dünyanın önde gelen model ajanslarından Next Management'ın yöneticisi Faith Kates ile tanıştırmayı teklif ettiğini belirtti.

        Simona, Kates'in görüşme sırasında kendisine estetik ameliyat olmasını önerdiğini ve bir cerrahın iletişim bilgilerini Epstein'e gönderdiğini ileri sürdü.

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        Bu görüşmenin ardından Epstein'in kendisini modelliği bırakmaya ikna ettiğini ve asistanı olarak çalışmaya başladığını aktaran Simona, yaklaşık iki yıl boyunca Epstein'in cinsel istismarına maruz kaldığını ve hayatının her alanının onun tarafından kontrol edildiğini anlattı.

        Simona, "İnsanlar, maddi kazanç veya nüfuz elde etmek için bu istismarı kabul ettiğimizi düşünüyor ancak bu doğru değil. Bizler derin travmalarla baş başa kaldık." ifadelerini kullandı.

        Jeffrey Epstein mağduru 100'den fazla kişiyi temsil eden avukat Sigrid McCawley, model ajanslarında çalışan ve genç kadınları sektöre kazandıran kişilerin, Epstein'in genç kadınlara ulaşmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

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        New York Eyalet Senatörü Zellnor Myrie de Epstein'in istismarına aracılık ettiği öne sürülen kişilerin soruşturulabilmesi amacıyla yeni yasa teklifi hazırladı.

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        #Epstein
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