İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İlker Sığırtmaçoğlu (31) ile kuzeni evli, iki kız çocuk babası Hüsnü Ersoy (38) için Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi Bozköy Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden Hüsnü Ersoy.

İKİ KUZENE VEDA

DHA'daki habere göre cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir Valisi Süleyman Elban, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Sığırtmaçoğlu ile Ersoy'un ailesi ve yakınları katıldı.

İlker Sığırtmaçoğlu, gözyaşlarıyla uğurlandı.

TÜRK BAYRAĞINA SARILDILAR

Sığırtmaçoğlu ile Ersoy'un cenazeleri, ilk olarak evlerinin bulunduğu Menemen'in Bozköy Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Bakan Işıkhan, Sığırtmaçoğlu ile Ersoy'un yakınlarına başsağlığı diledi. Sığırtmaçoğlu ile Ersoy'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bozköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Yakınları, Sığırtmaçoğlu ve Ersoy'un Türk Bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.

ÜÇ ÇOCUK BABASIYDI

Patlamada yaşamını yitiren işçilerden Özcan Efe (42) ise memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı. 3 çocuk babası Efe için Şehzadeler ilçesindeki Yusuf Sedat Altıntaş Camii'nde akşam vakti öncesinde cenaze namazı kılındı.

1.5 YILDIR ORADA ÇALIŞIYORDU

Namazın ardından Efe'nin bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Kırtık Mezarlığında toprağa verildi. Özcan Efe'nin, yaklaşık 1.5 yıldır olayın yaşandığı fabrikada çalıştığı öğrenildi.

DÖRT GÜN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerden 57 yaşındaki Abdulkadir Kınacı, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da katıldığı cenaze töreniyle toprağa verilen Kınacı’nın 4 gün önce işe başladığı, evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.