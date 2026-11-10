Beril Pozam'dan hamilelik pozları

"SEVDİĞİM HAVALAR VE SEVDİĞİM"

Son olarak Beril Pozam; eşi Ersin Arıcı ve köpekleriyle birlikte olduğu anları ile büyüyen karnını gözler önüne serdiği yeni fotoğraflarını "Sevdiğim havalar ve sevdiğim" notuyla yayımladı.