Beril Pozam'dan hamilelik pozları
Şu sıralar ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan oyuncu Beril Pozam'dan yeni hamilelik pozları geldi. Pozam, eşi Ersin Arıcı ile birlikte olduğu anları "Sevdiğim havalar ve sevdiğim" ifadeleriyle paylaştı
Ünlü oyuncu çift Beril Pozam ile Ersin Arıcı, 2024 yılında evlenmişti. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.
Ağustos ayında anne olacağını duyuran Pozam, bu süreci gözlerden uzakta geçirmeyi tercih ediyor.
30 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından hamilelik sürecindeki özel anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
"SEVDİĞİM HAVALAR VE SEVDİĞİM"
Son olarak Beril Pozam; eşi Ersin Arıcı ve köpekleriyle birlikte olduğu anları ile büyüyen karnını gözler önüne serdiği yeni fotoğraflarını "Sevdiğim havalar ve sevdiğim" notuyla yayımladı.
Oyuncunun paylaşımına Aybüke Pusat, İpek Tuzcuoğlu, Gülçin Santırcıoğlu, İpek Tenolcay, Evrim Alasya ve İlayda Alişan gibi ünlü isimlerden de beğeni ve yorum geldi.