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        Haberler Magazin Beril Pozam'dan hamilelik pozları

        Beril Pozam'dan hamilelik pozları

        Şu sıralar ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan oyuncu Beril Pozam'dan yeni hamilelik pozları geldi. Pozam, eşi Ersin Arıcı ile birlikte olduğu anları "Sevdiğim havalar ve sevdiğim" ifadeleriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 22:30 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu çift Beril Pozam ile Ersin Arıcı, 2024 yılında evlenmişti. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

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        Ağustos ayında anne olacağını duyuran Pozam, bu süreci gözlerden uzakta geçirmeyi tercih ediyor.

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        30 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından hamilelik sürecindeki özel anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

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        "SEVDİĞİM HAVALAR VE SEVDİĞİM"

        Son olarak Beril Pozam; eşi Ersin Arıcı ve köpekleriyle birlikte olduğu anları ile büyüyen karnını gözler önüne serdiği yeni fotoğraflarını "Sevdiğim havalar ve sevdiğim" notuyla yayımladı.

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        Oyuncunun paylaşımına Aybüke Pusat, İpek Tuzcuoğlu, Gülçin Santırcıoğlu, İpek Tenolcay, Evrim Alasya ve İlayda Alişan gibi ünlü isimlerden de beğeni ve yorum geldi.

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