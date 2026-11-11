"Elektrifikasyon çok hızlı şekilde büyüyor"

Türkiye ilk kez COP'a ev sahipliği yaparken, zirvede Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) de COP özel su lansmanını gerçekleştirdi. Lansman sonrası IICEC Direktörü Bora Şekip Güray da önemli açıklamalarda bulundu. Güray etkinlikte 'su'ya odaklanmalarına ilişkin ... Daha Fazla Göster Türkiye ilk kez COP'a ev sahipliği yaparken, zirvede Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) de COP özel su lansmanını gerçekleştirdi. Lansman sonrası IICEC Direktörü Bora Şekip Güray da önemli açıklamalarda bulundu. Güray etkinlikte 'su'ya odaklanmalarına ilişkin soruya "Dünya bugün itibarıyla su stresi ve su kıtlığı altında. Türkiye de maalesef yüksek şekilde su stresi yaşıyor. Bize bu raporu yapmaya, bu konuyu çalışmaya iten en önemli sebep bu esasında" ifadelerini kullandı.Güray zirvede hedeflerden biri olan "35'e 35" yönelik ise "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor. Dünyanın pek çok yerinde ve bu konjonktürde de ayrıca bir önemi var. Özellikle son dönem Hürmüz sonrasında yaşananlar, oradaki darboğazlar, şoklar, fiyatlara yansımalar, fiziksel enerji güvenliğine yansıması tabii ülkeleri farklı alternatiflere doğru itiyor. Elektrifikasyon da burada önemli bir alternatif" dedi. Daha Az Göster