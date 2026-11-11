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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir unutkanlık hayattan kopardı

        Bir unutkanlık hayattan kopardı

        Aksaray'da, 55 yaşındaki, 7 çocuk babası olan bedensel engelli Mehmet Şahin, traktörün arkasında takılı olan çapayı sökerken, el frenini çekmeye unuttu. Şahin, bir anda hareket eden traktörünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 08:17 Güncelleme:
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        Bir unutkanlık hayattan kopardı

        Aksaray'da akılalmaz kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Akpınar köyünde meydana geldi.

        EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU

        DHA'daki habere göre Mehmet Şahin (55) evinin önünde traktörün arkasında takılı olan çapayı sökerken, el frenini çekmeye unuttuğu traktörün hareket etmesi sonucu altında kaldı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, traktörün altında kalan, 7 çocuk babası Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Bedensel engelli oyan Şahin’in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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