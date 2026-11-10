Murat Ünalmış'tan oğullarıyla paylaşım
Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, oğulları Selim Baran ve Toprak ile birlikte kamera karşısına geçti. Oyuncu, çocuklarıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu
SHOW TV'nin reyting listelerinin zirvesinde yer alan dizisi 'Sevdan Bir Ateş'te 'Mirza' karakterini canlandıran oyuncu Murat Ünalmış, çekimler nedeniyle bir süredir Kapadokya'da bulunuyor.
Ünalmış, zaman zaman sosyal medya hesabından eşi Nutiye Akar ve oğulları Selim Baran ile Toprak'ın kendisini sette ziyaret ettiği anlara ait fotoğrafları paylaşıyor.
Son olarak 45 yaşındaki oyuncu, çocuklarıyla yeniden kamera karşısına geçti. Ünalmış, o anları kırmızı kalp emojisi eşliğinde takipçilerinin beğenisine sundu.
Öte yandan Murat Ünalmış, 2023 yılının eylül ayında Bulgaristan kökenli Nutiye Akar (asıl adı Albena İlieva) ile nikâh masasına oturmuştu.
Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 2024 yılında ilk çocukları Selim Baran'ı, bu yılın başlarında ise ikinci oğulları Toprak'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.