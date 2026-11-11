Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.661,86 %-0,43
        DOLAR 50,2327 %-0,02
        EURO 56,1062 %0,03
        GRAM ALTIN 6.531,65 %0,32
        BITCOIN 73.695,00 %-0,13
        FAİZ 39,37 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 84,66 %1,70
        GBP/TRY 67,0842 %0,05
        EUR/USD 1,1163 %-0,01
        BRENT PETROL 91,45 %0,51
        ÇEYREK ALTIN 10.679,25 %0,32
        Haberler Ekonomi Teknoloji İspanya hükümeti, TikTok platformuna yasak getirilmesini istedi

        İspanya hükümeti, TikTok platformuna yasak getirilmesini istedi

        İspanya'da hükümet, Tiktok'un faaliyetlerinin ülkede askıya alınmasını istediğini açıkladı. Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, "TikTok'un faaliyetlerini geçici olarak askıya almak hükümetin yetkisinde değil. Eğer bize kalsaydı, dün askıya alırdık." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 07:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İspanya'dan "Tiktok'a yasak" talebi

        İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, sosyal medya platformu TikTok'a yasak getirilmesini istedi.

        Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, düzenlediği basın toplantısında, İspanya Veri Koruma Ajansı'ndan TikTok'un İspanya'daki faaliyetlerinin "istisnai bir önlem olarak askıya alınmasını" istediklerini açıkladı.

        Bir sosyal medya platformu olan TikTok'ta binden fazla çocuk cinsel istismarı videosu ortaya çıktığını hatırlatan Bakan Rego, "TikTok'un faaliyetlerini geçici olarak askıya almak hükümetin yetkisinde değil. Eğer bize kalsaydı, dün askıya alırdık." dedi.

        TikTok firmasının yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını ve "durumu incelemeyi ve değerlendirme taahhüdü aldıklarını" aktaran İspanyol Bakan, "Ancak ne teknik çözüm, ne uzlaşma isteği, ne denetim, ne de herhangi bir doğrulama mekanizması sundular." diye konuştu.

        REKLAM

        TikTok'taki çocuklara yönelik cinsel istismar videolarının ardından Gençlik ve Çocukluk Bakanlığı, hafta başında Savcılıktan harekete geçmesini de istemişti.

        Bu arada İspanyol medyası, TikTok'ta 48 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan binden fazla çocuk cinsel istismarı videosu ve bu tür materyalleri paylaşan veya satan 20 binden fazla potansiyel pedofil profili tespit edildiğini ve bunlardan 7 binden fazlasının İspanyolca olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Oğlum terör örgütüne katıldı diye ihbarda bulundu" Evlat katili!

        Batman'da, 2014'te zihinsel engelli oğlu 33 yaşındaki Ekrem Bakar'ın, terör örgütüne katıldığını iddia ederek kayıp başvurusunda bulunan baba R.B.'nin, oğlunu maddi anlaşmazlık nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı. 12 yıl sonra gözaltına alınan R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı (DHA)

        #TikTok
        #İspanya
        #sosyal medya
        #son dakika haberi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin batısı için sağanak yağmur uyarısı
        Türkiye'nin batısı için sağanak yağmur uyarısı
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama talebi
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama talebi
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        İspanya'dan "Tiktok'a yasak" talebi
        İspanya'dan "Tiktok'a yasak" talebi
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Anne olmak için gün sayıyor
        Anne olmak için gün sayıyor
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Alevlerden kurtuldu, yolda can verdi
        Alevlerden kurtuldu, yolda can verdi
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        Kuyt için altyapı formülü!
        Kuyt için altyapı formülü!
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"