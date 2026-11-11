Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı

        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı

        2020 seçim kampanyasında Biden'ı defalarca hedef alan ve seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump'ın, Beyaz Saray'dan ayrılırken selefine bıraktığı mektup ortaya çıktı. Biden, Trump'ın kendisine sıcak ifadelerle başarı dilediği mektubu anı kitabına ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 08:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı

        Eski ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın 2021 yılında Oval Ofis'te kendisine bıraktığı ve "oldukça cömert" olarak nitelendirdiği mektubun içeriğini kamuoyuyla paylaştı. Mektup, sert geçen başkanlık seçimlerinin ardından siyasi rakipler arasında sergilenen iyi niyete dair dikkat çekici bir örnek sundu.

        Biden'ın yakında yayımlanacak Promise Me, America (Bana Söz Ver, Amerika) adlı anı kitabında tam metniyle yer alan mektupta Trump, Biden'ın ülkesine duyduğu sevgiyi övdü ve başkanlık görevini yerine getireceğine olan güvenini dile getirdi. The New York Times gazetesinin ulaştığı kitaptan bir alıntıya göre Trump, 20 Ocak 2021 tarihli mektubunda şu ifadeleri kullandı:

        REKLAM

        "Artık tarihteki yerinizi seçme fırsatına sahipsiniz ve kendinize ve Amerikan halkına karşı dürüst olacağınızı biliyorum."

        "AMERİKAN HALKINI NE KADAR SEVDİĞİNİZİ BİLİYORUM"

        Trump mektubunda şöyle devam etti:

        "Gelip geçmiş pek çok başkan, yalnızca Cumhuriyetçi ya da Demokrat olarak ülkeyi yönetti. Büyük ölçüde tarihin akışını değiştirmediler; yalnızca onun durmak bilmeyen akıntısına kapılıp gittiler. Ancak sizin için böyle olmayacak. Çünkü Amerikan halkını ne kadar sevdiğinizi biliyorum."

        Önümüzdeki hafta yayımlanacak kitabında bu çelişkiye değinen 83 yaşındaki Biden, "Sanki iki farklı Donald Trump varmış gibiydi" diye yazdı. Biden, Trump'ın "demokrasimizi derinden istikrarsızlaştırdığını" ve görevden ayrılmadan önce kendisiyle başkanlar arasında geleneksel olarak yapılan görüşmeyi gerçekleştirmediğini belirtti.

        REKLAM

        Biden, "Ancak şimdi karşımdaydı ve eski bir dosttan geliyormuş gibi duyulan sıcak ifadelerle en iyi dileklerini iletiyordu" ifadelerini kullandı.

        Trump, 2020 seçim kampanyası boyunca Biden'ı aralıksız hedef almıştı. Biden'ı ABD tarihinin "en kötü adayı" olarak nitelendiren Trump, seçilmesi halinde ülke genelindeki şehirlerde şiddet olaylarının patlak vereceğini öne sürmüş, zihinsel yeterliliğini sorgulamış ve yolsuzlukla suçlamıştı.

        Biden'ın seçimi kazanmasının ardından Trump sonuçlara itiraz etmiş, bu süreç 6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen saldırıyla sonuçlanmıştı. Trump, saldırının ardından Biden'ın yemin törenine katılmayı da reddetmişti.

        REKLAM

        Trump, bugün de 2020 başkanlık seçimlerinin hileli olduğu yönündeki asılsız iddialarını sürdürürken Biden'ı çeşitli sorunlardan sorumlu tutuyor. Beyaz Saray da salı günü yaptığı açıklamada bu tutumunu yineledi.

        Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, yaptığı açıklamada, "Joe Biden, Başkan'ın akıllıca sözlerini dikkate almalıydı. Ancak bunun yerine bu ülkeyi yok etmeye çalıştı ve yargı sistemini siyasi düşmanlarına karşı bir silah olarak kullandı. Biden bir utanç kaynağı ve artık başkan olmadığı için Amerika daha iyi durumda” ifadelerini kullandı.

        The New York Times'ın incelediği fotokopide yer alan Trump imzalı mektubun tam metni şöyle:

        Sevgili Joe,

        Her gün Oval Ofis'te çalışmaya gelmek, hayal gücünün ötesinde bir nimet. Tarih, bu büyülü mekanın her duvarından, her heykelinden, her güzel tablosundan ve her köşesinden yankılanıyor. Her merdiven, koridor ve kapı, bir başka kapıya ve anıya, Amerika'nın görkemli hikayesindeki bir başka dönüm noktasına açılıyor.

        Umarım her gün bir an durup nerede bulunduğunuzu ve sizden önce gelenleri, insanlık tarihinin akışını şekillendiren dev isimleri düşünmeye zaman ayırırsınız. Artık tarihteki yerinizi seçme fırsatına sahipsiniz ve kendinize ve Amerikan halkına karşı dürüst olacağınızı biliyorum.

        Yalnızca geçmişle bir bağınız bulunmuyor; aynı zamanda bütün bir ulusun umutlarını ve hayallerini omuzlarınızda taşıyorsunuz. Bu sorumluluğun ağırlığı bir an bile üzerinizden kalkmaz; aldığınız her karara yön veren, sizi ayakları yere basan biri olarak tutan çapa budur.

        Gücünüz, en derin enerji kaynağınız, milyonlarca insanın size bel bağladığını bilmekten geliyor. Onların hedefleri ve beklentileri, bu makamda bulunmanızın nedeni. Pek çok insan başarınıza güveniyor.

        Tanrı sizi ve Jill'i korusun, Tanrı Amerika'yı korusun!

        Saygılarımla,

        Donald

        ÖNERİLEN VİDEO

        GAZİANTEP'TE FECİ KAZA

        Yangın çıkan TIR'dan inen sürücü başka bir TIR'ın çarptığı kazada öldü (DHA)

        #Donald Trump
        #joe biden
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama talebi
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama talebi
        İşçinin 2027’de vergisi ne olacak?
        İşçinin 2027’de vergisi ne olacak?
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Türkiye'nin batısı için sağanak yağmur uyarısı
        Türkiye'nin batısı için sağanak yağmur uyarısı
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        İspanya'dan "Tiktok'a yasak" talebi
        İspanya'dan "Tiktok'a yasak" talebi
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Anne olmak için gün sayıyor
        Anne olmak için gün sayıyor
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        Alevlerden kurtuldu, yolda can verdi
        Alevlerden kurtuldu, yolda can verdi
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım