Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı

Eski ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın 2021 yılında Oval Ofis'te kendisine bıraktığı ve "oldukça cömert" olarak nitelendirdiği mektubun içeriğini kamuoyuyla paylaştı. Mektup, sert geçen başkanlık seçimlerinin ardından siyasi rakipler arasında sergilenen iyi niyete dair dikkat çekici bir örnek sundu.

Biden'ın yakında yayımlanacak Promise Me, America (Bana Söz Ver, Amerika) adlı anı kitabında tam metniyle yer alan mektupta Trump, Biden'ın ülkesine duyduğu sevgiyi övdü ve başkanlık görevini yerine getireceğine olan güvenini dile getirdi. The New York Times gazetesinin ulaştığı kitaptan bir alıntıya göre Trump, 20 Ocak 2021 tarihli mektubunda şu ifadeleri kullandı:

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"Artık tarihteki yerinizi seçme fırsatına sahipsiniz ve kendinize ve Amerikan halkına karşı dürüst olacağınızı biliyorum."

"AMERİKAN HALKINI NE KADAR SEVDİĞİNİZİ BİLİYORUM"

Trump mektubunda şöyle devam etti:

"Gelip geçmiş pek çok başkan, yalnızca Cumhuriyetçi ya da Demokrat olarak ülkeyi yönetti. Büyük ölçüde tarihin akışını değiştirmediler; yalnızca onun durmak bilmeyen akıntısına kapılıp gittiler. Ancak sizin için böyle olmayacak. Çünkü Amerikan halkını ne kadar sevdiğinizi biliyorum."

Önümüzdeki hafta yayımlanacak kitabında bu çelişkiye değinen 83 yaşındaki Biden, "Sanki iki farklı Donald Trump varmış gibiydi" diye yazdı. Biden, Trump'ın "demokrasimizi derinden istikrarsızlaştırdığını" ve görevden ayrılmadan önce kendisiyle başkanlar arasında geleneksel olarak yapılan görüşmeyi gerçekleştirmediğini belirtti.

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Biden, "Ancak şimdi karşımdaydı ve eski bir dosttan geliyormuş gibi duyulan sıcak ifadelerle en iyi dileklerini iletiyordu" ifadelerini kullandı.

Trump, 2020 seçim kampanyası boyunca Biden'ı aralıksız hedef almıştı. Biden'ı ABD tarihinin "en kötü adayı" olarak nitelendiren Trump, seçilmesi halinde ülke genelindeki şehirlerde şiddet olaylarının patlak vereceğini öne sürmüş, zihinsel yeterliliğini sorgulamış ve yolsuzlukla suçlamıştı.

Biden'ın seçimi kazanmasının ardından Trump sonuçlara itiraz etmiş, bu süreç 6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen saldırıyla sonuçlanmıştı. Trump, saldırının ardından Biden'ın yemin törenine katılmayı da reddetmişti.

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Trump, bugün de 2020 başkanlık seçimlerinin hileli olduğu yönündeki asılsız iddialarını sürdürürken Biden'ı çeşitli sorunlardan sorumlu tutuyor. Beyaz Saray da salı günü yaptığı açıklamada bu tutumunu yineledi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, yaptığı açıklamada, "Joe Biden, Başkan'ın akıllıca sözlerini dikkate almalıydı. Ancak bunun yerine bu ülkeyi yok etmeye çalıştı ve yargı sistemini siyasi düşmanlarına karşı bir silah olarak kullandı. Biden bir utanç kaynağı ve artık başkan olmadığı için Amerika daha iyi durumda” ifadelerini kullandı.