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        Meteoroloji'den Türkiye'nin batısı için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ile Ege'nin kıyı kesimleri sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 07:03 Güncelleme:
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        Türkiye'nin batısı için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur'un batısı, Antalya'nın doğu kıyı kesimleri, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 18°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 11°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 20°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 19°

        Trabzon

        Güneşli 14°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 16°

        Adana

        Güneşli 21°

        Diyarbakır

        Güneşli 14°

        Gaziantep

        Güneşli 15°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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