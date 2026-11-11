Meteoroloji'den Türkiye'nin batısı için sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ile Ege'nin kıyı kesimleri sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur'un batısı, Antalya'nın doğu kıyı kesimleri, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.