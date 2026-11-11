Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur'un batısı, Antalya'nın doğu kıyı kesimleri, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 18° Ankara Parçalı bulutlu 11° İzmir Parçalı bulutlu 20° Antalya Kısmen Güneşli 19° Trabzon Güneşli 14° Bursa Kısmen Güneşli 16° Adana Güneşli 21° Diyarbakır Güneşli 14° Gaziantep Güneşli 15° Ağrı Parçalı bulutlu 5°

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.