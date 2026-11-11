ABD Temsilciler Meclisi, Savunma Bakanı Hegseth'e yönelik azil girişimini engelledi

ABD Temsilciler Meclisi, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınmasına yönelik azil girişimini engelledi.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie tarafından sunulan 8 maddelik azil önergesinin ilerlemesini engelleyen karar, Temsilciler Meclisinde 204'e karşı 211 oyla kabul edildi.

Hegseth'i eleştiren bazı Cumhuriyetçiler de Bakan'ın eylemlerinin azil için gerekli olan "ağır suçlar ve kabahatler" kapsamına girmediğini savundu.

TRUMP, AZİL İSTEYEN CUMHURİYETÇİ ÜYEYİ "EZİL" OLARAK NİTELEDİ

ABD Başkanı Donald Trump da oylamanın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Demokratların, Savaş Bakanı Hegseth'i azletme girişimi feci şekilde başarısızlıkla sonuçlandı." ifadesini kullandı.

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Temsilciler Meclisindeki tüm Cumhuriyetçilerin Hegseth'in lehine oy kullandığına işaret eden Trump, Hegseth için azil maddelerini sunan Cumhuriyetçi Thomas Massie'nin bir istisna olduğunu belirterek Massie'yi "tam bir ezik" olarak nitelendirdi.

Trump, "Venezuela ve İran'daki zaferler, ordunun tarihindeki en yüksek askere alım rakamları (katılmak için uzun bekleme listeleri) ve daha önce nadiren görülen bir moral, büyük bir Amerikan vatanseverinin (Hegseth) aklanmasını getirdi. Demokratlar, ABD'yi bir silah olarak kullanmaya ve suistimal etmeye devam ediyor. Onlar durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

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Hegseth'e yönelik suçlamalar Massie, Hegseth'i Kongreden izin almadan savaş yürütmek, sivillerin korunmasına yönelik önlemleri zayıflatmak ve yargısız infazlar gerçekleştirmekle suçlamıştı. Hegseth'in görevden alınmasını ve gelecekte federal görev üstlenmesinin yasaklanmasını talep eden tasarıda, İran, Yemen, Venezuela ve Karayipler'deki ABD askeri operasyonlarına ilişkin suçlamalar yer alıyordu. Tasarıda ayrıca Hegseth'in askeri denetim, sivil kayıplar ve ifade özgürlüğü konularındaki tutumuna ilişkin iddialara yer verilmişti.

DENGE OCAK AYINDA DEĞİŞECEK

ABD Temsilciler Meclisinde yeni düzende Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken, 2 sandalye boş durumda.

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Ancak 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratlar şu ana kadar 255 sandalye kazanırken, Cumhuriyetçiler 167 sandalyede kaldı.

Temsilciler Meclisindeki 13 sandalyenin kazananı henüz belli olmasa da ocakta göreve gelecek yeni Temsilciler Meclisi düzeninde Demokratlar çoğunluğu elinde tutacak.