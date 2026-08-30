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        Haberler Gündem Güncel Çatıdan ses geldi, facia yaşandı!

        Çatıdan ses geldi, facia yaşandı!

        İzmir'de çatıdan ses gelmesi üzerine çatıya çıkan 77 yaşındaki emekli öğretmen Yaşar Yılmaz, düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 13:35 Güncelleme:
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        Çatıdan ses geldi, facia yaşandı!

        İzmir'in Selçuk ilçesinde 77 yaşındaki emekli öğretmen Yaşar Yılmaz, apartmanın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay saat 20.00 sıralarında Selçuk ilçesinde 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre çatıdan ses gelmesi üzerine çatıya çıkan emekli öğretmen Yılmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın aydınlatma boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, cenaze aracıyla Selçuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın bir dönem Selçuk ilçesinde okul müdürlüğü yaptığı öğrenildi.

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        #haberler
        #İzmir
        #yaşar yılmaz
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