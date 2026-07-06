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        Haberler Gündem Çevre Çorum'da parakete ve hayalet ağlar ele geçirildi

        Çorum'da parakete ve hayalet ağlar ele geçirildi

        Çorum'un Bayat ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde balık ağı, parakete ve hayalet ağ ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 17:50 Güncelleme:
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        Çorum'da hayalet ağlar ele geçirildi
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        Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Bayat ilçesinde Ülkün-1 Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesinde denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde yasa dışı kullanıldığı belirlenen yaklaşık 2 bin 300 metre balık ağı, 600 metre parakete ve 200 metre hayalet ağa el konuldu.

        Çorum Barajı'nda yapılan denetimde ise mevzuata aykırı herhangi bir ihlal tespit edilmedi.

        Açıklamada, özellikle hayalet ağların su canlılarının ölümüne neden olduğu ve ekosisteme zarar verdiği vurgulandı.

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