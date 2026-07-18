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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu öldü

        Kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu öldü

        Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri için Antalya'dan Çorum'un Oğuzlar ilçesine giden yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt, Tekke Dağı'ndan havalandıktan bir süre sonra yaklaşık 30 metre yüksekten kayalıklara düşüp hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 17:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu öldü

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri'nde 48 yaşındaki yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt, kalkış yaptıktan kısa süre sonra yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalıklara düşüp, yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre, Oğuzlar Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri kapsamında Antalya'dan ilçeye gelen yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt, bin 540 rakımlı Tekke Dağı'ndan havalandı. Kurt, kısa süre sonra yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayram Kurt, Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Bayram Kurt'un cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen yamaç paraşütü etkinliği için ilçeye gelen sporcular, Bayram Kurt'un ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.

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