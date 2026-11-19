T4 Education tarafından 2022 yılında hayata geçirilen World’s Best School Prizes (Dünyanın En İyi Okulları Ödülleri), eğitimde fark yaratan ve yarattıkları etkiyi sınıfların ötesine taşıyan okulların başarılı uygulamalarını dünya çapında görünür kılmayı amaçlıyor.

İstanbul’da tam burslu ve yatılı eğitim veren Darüşşafaka Eğitim Kurumları, özellikle 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hayata geçirdiği yenilikçi eğitim modeliyle uluslararası ölçekte dikkat çekti. Akademik eğitimi psikososyal destekle birleştiren ve uzaktan eğitim olanaklarını öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlayan kurum, kriz dönemlerinde çocukların eğitimden kopmamasını sağlayan yaklaşımıyla öne çıktı.

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Darüşşafaka, beş farklı kategoride finale kalan toplam 50 okulun katıldığı halk oylamasında en fazla oyu alarak World’s Best School Prizes 2026 Toplumun Seçimi Ödülü’ne layık görüldü. Kurum aynı zamanda Zorlukların Üstesinden Gelme (Overcoming Adversity) kategorisinde de son üç finalist arasında yer aldı.

DÜNYA GENELİNDE EĞİTİME YÖN VEREN OKULLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

World’s Best School Prizes 2026 kapsamında beş ana kategorinin kazananları da açıklandı. İngiltere'nin Londra kentindeki Swiss Cottage School, Development and Research Centre, Toplumsal İş Birliği (Community Collaboration); Güney Kore'nin Seul kentindeki G-School, Yenilikçilik (Innovation); Pakistan'ın Lahor kentindeki TNS Beaconhouse, Sağlıklı Yaşamı Destekleme (Supporting Healthy Lives); Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Escola Municipal GET IV Centenario, Zorlukların Üstesinden Gelme (Overcoming Adversity) ve Nijerya'nın Epe kentindeki Slum2School Green Academy ise Çevresel Etki (Environmental Action) kategorilerinde ödül kazandı.

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Beş ana kategorinin kazananları, alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından kapsamlı değerlendirme kriterleri doğrultusunda belirlendi.

Ödül kazanan okullar ve finalistler, 16–17 Ocak 2027 tarihlerinde Londra'da düzenlenecek World Schools Summit'e davet edilecek. Zirvede okullar, başarılı uygulamalarını ve deneyimlerini eğitim politikalarına yön veren karar alıcılar ve uluslararası eğitim dünyasının önde gelen temsilcileriyle paylaşma fırsatı bulacak. Kazanan okullar ayrıca geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan Global Youth Council için bir öğrencilerini aday gösterebilecek.

"DARÜŞŞAFAKA’NIN ÖNCÜLÜK ETTİĞİ YOL, TÜM DÜNYAYA İLHAM OLMALI"

T4 Education ve World’s Best School Prizes Kurucusu Vikas Pota, Darüşşafaka'nın başarısına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye'den Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nı, World’s Best School Prizes 2026 Toplumun Seçimi Ödülü'nü kazanarak elde ettiği bu olağanüstü başarıdan dolayı kutluyorum.

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Sınıflarınızda ve içinde bulunduğunuz toplumda pek çok insanın hayatında yarattığınız etkinin değeri ölçülemez. Bu etkinin dünya çapında yaygınlaşmasını istiyorum. Dünyanın dört bir yanındaki liderler, okulunuzun başardıklarından ilham alarak harekete geçmeli; karşı karşıya olduğumuz ortak sorunlara çözüm üretmek için eğitim sistemlerinin gücünden yeniden yararlanmalı.

Öncü çalışmalarınız, geleceğin liderleri olan öğrenciler için de bir ilham kaynağı olmalı. Darüşşafaka'nın öncülük ettiği yoldan artık tüm dünya ilerlemeli.”

"BU ÖDÜL ÇALIŞMALARIN ULUSLARARASI ALANDA KARŞILIK BULDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, kazanılan ödüle ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “World’s Best School Prizes kapsamında Toplumun Seçimi Ödülü’nü kazanmak, Darüşşafaka ailesi olarak hepimiz için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Bu ödül, eğitimde fırsat eşitliğine olan inancımızın ve bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmaların uluslararası alanda karşılık bulduğunu gösteriyor. Halk oylamasıyla kazanılan bu ödül, çalışmalarımıza duyulan güveni yansıttığı için bizim açımızdan ayrı bir anlam taşıyor.

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Darüşşafaka’nın hikayesi, çocukların geleceğini güvence altına almak için bir araya gelen insanların hikayesidir. Bu nedenle bu ödülün bizim için en anlamlı yanı, okulumuzun etrafında oluşan dayanışmaya bir kez daha tanıklık etmek oldu. Öğrencilerimizin hayallerine, öğretmenlerimizin özverisine ve Darüşşafaka’nın eğitim anlayışına inanan böylesine geniş bir topluluğun desteğini hissetmek hepimize güç veriyor.”

DARÜŞŞAFAKA’NIN EĞİTİM MODELİ ULUSLARARASI BAŞARI GETİRDİ

İstanbul'da faaliyet gösteren Darüşşafaka Eğitim Kurumları, anne veya babasını ya da her ikisini kaybetmiş, maddi olanakları nitelikli eğitime erişmek için yeterli olmayan çocuklara tam burslu ve yatılı eğitim sunuyor. Kurum, akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerin sosyal, duygusal ve kişisel gelişimlerini destekleyen bütüncül bir eğitim yaklaşımı benimsiyor.

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Darüşşafaka'nın eğitim modeli; barınma, beslenme, sağlık hizmetleri, psikolojik danışmanlık, eğitim materyalleri, sosyal ve kültürel etkinlikler ile sürekli akademik desteği kapsıyor. Öğretmenler, rehberlik uzmanları ve yatılı eğitim kadrosu, özellikle kayıp, travma ve ekonomik güçlükler yaşayan öğrencilerin özgüvenlerini ve duygusal dayanıklılıklarını yeniden kazanmalarına destek olmak için birlikte çalışıyor.

Bu yaklaşım, Şubat 2023'te Türkiye ve Suriye'yi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından daha da önemli hale geldi. Binlerce çocuğun ailesini, evini, okulunu ve günlük yaşam düzenini kaybettiği bu süreçte Darüşşafaka, afetlerden etkilenen çocukların eğitimlerine kesintisiz devam edebilmesi için iki aşamalı bir destek modeli geliştirdi.

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Modelin ilk aşamasında, depremden etkilenen illerdeki öğrenciler için yatılı eğitim kapasitesi 100 kişilik ek kontenjanla genişletildi. Kuruma kabul edilen öğrencilere tam burslu eğitim, psikolojik danışmanlık, mentorluk ve akademik uyum desteği sağlandı.

İkinci aşamada ise ailevi sorumluluklar, barınma koşulları veya duygusal nedenlerle yaşadıkları şehirlerden hemen ayrılamayan çocuklar için burs destekli bir uzaktan eğitim modeli hayata geçirildi. Öğrencilere tablet, internet erişimi ve eğitim uygulamaları sağlanırken; canlı çevrimiçi dersler, birebir akademik destek, mentorluk ve düzenli gelişim takibiyle eğitim süreçleri desteklendi. Öğrencilerin akademik gelişimleri, ulusal müfredatla uyumlu şekilde düzenli olarak takip edildi.

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Bu model, yalnızca dijital eğitim içeriklerinin sunulmasıyla sınırlı kalmadı. Öğretmenler ve rehberlik uzmanları, öğrencilerle düzenli birebir iletişim kurarak onların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını da yakından takip etti. Böylece çocukların, içinde bulundukları zorlu koşullara rağmen eğitimle ve kendilerine güven veren yetişkinlerle bağlarını sürdürebilmeleri hedeflendi.

Esnek yapısıyla dikkat çeken model kapsamında bazı öğrenciler doğrudan yatılı eğitime geçiş yaparken bazıları ise kendi şehirlerinde kalarak uzaktan eğitim desteği almaya devam etti. Öğrencilerin ihtiyaç duyduklarında yatılı eğitim programına geçiş yapabilmelerine de olanak tanındı. Böylece model, yalnızca kriz dönemindeki acil ihtiyaçlara yanıt vermekle sınırlı kalmayarak çocukların eğitim sürekliliğini, duygusal iyilik hâlini ve güvene dayalı ilişkilerini uzun vadede korumayı hedefledi.

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DEPREMDEN ETKİLENEN 400 ÇOCUĞA EĞİTİM DESTEĞİ

Darüşşafaka'nın geliştirdiği model, somut sonuçlarıyla da dikkat çekiyor. Kurumun yıllık yeni öğrenci kabulü, 2023 yılında yaklaşık 120'den 220'ye yükseldi. Depremden etkilenen 11 ilden 100 ek öğrenci yatılı eğitim programına kabul edildi.

2023 ve 2024 yıllarında toplam 400 depremzede çocuğa eğitim desteği sağlandı. Bu öğrencilerin 200'ü tam burslu yatılı eğitimden yararlanırken, 200'ü uzaktan eğitim programları aracılığıyla desteklendi.

Akademik başarıyı öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimiyle birlikte ele alan Darüşşafaka, güçlü İngilizce eğitimi, sanat ve spor faaliyetleri, öğrenci kulüpleri ve liderlik programlarıyla da öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekliyor. Kurumun paylaştığı verilere göre Darüşşafaka'da üniversiteye yerleşme oranı yüzde 98'e ulaşırken, okuldan ayrılma oranı yüzde 0 seviyesinde bulunuyor. Türkiye genelinde lise eğitimini bırakma oranına ilişkin yaklaşık yüzde 30'luk tahmine karşılık gelen bu sonuç, kurumun öğrencilerine sunduğu uzun vadeli desteğin önemini ortaya koyuyor. Darüşşafaka öğrencilerinin son beş yıldaki ortalama IELTS puanı ise 6,5 seviyesinde.

Darüşşafaka'nın bu çalışmaları, geniş bir bağışçı, iş ortağı ve destekçi ağı sayesinde sürdürülebiliyor. Eğitimden barınmaya, teknolojik altyapıdan sosyal gelişim fırsatlarına kadar öğrencilerin ihtiyaçları bu dayanışma modeliyle karşılanıyor. Kurum, yıllardır sürdürdüğü yatılı eğitim yaklaşımını afet ve kriz koşullarına da uyarlayarak daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

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WORLD’S BEST SCHOOL PRIZES 2027 BAŞVURULARI BAŞLADI

World’s Best School Prizes 2027 için başvuru süreci de başladı. Ödüllere, ilgili ülkelerin eğitim bakanlıkları veya yetkili kamu kurumları tarafından yasal olarak tanınan ve zorunlu eğitim çağındaki öğrencilere eğitim veren tüm okullar başvurabiliyor. Anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler ve çevrim içi eğitim kurumları da başvuru kapsamına dahil.

Başvurular worldsbestschool.org adresinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebilecek.

Son başvuru tarihi: 5 Mart 2027